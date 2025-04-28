不畏外資調降三成目標價、創意再登千金 台股重現13千金

美系外資最新報告調降創意（3443）目標價，調幅31%，由1,750元降至1,200元， 評等則是維持買進，28日股價卻是開高走高，再度突破千元關卡，一度拉升至1,070元， 逼近漲停1,075元， 盤中漲幅逾7%，健策（3653）也重登千金，台股13千金再現。

台積電（2330）轉投資特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意第1季營收70.24億元，年增23.43%，為近八季高點，主要受惠加密貨幣相關案件量產挹注，稅後淨利9.61億元，創歷年同期新高，每股純益7.17元。

美系外資表示，展望未來，短期內仍樂觀看待，但長期來看，因宏觀環境的不確定性可能影響新專案的量產時程與規模，評等雖維持買進，但目標價由1,750元大降至1,200元，幅度31%。

創意遭外資大降目標價，28日股價卻是開高走高，早盤以996元開高，一度衝達1,070元， 盤中漲幅逾7%，股價重返千金；健策早盤以1,015元開高，早一度小跌至1,005元， 之後往上拉升至1,045元， 盤中漲幅逾1%。

隨著創意及健策重新登上千元， 台股也出現13千金， 不過， 28日千金股的表現不同， 股王信驊（5274）、股后力旺（3529）、第三高價千金股大立光（3008）都是下跌，世芯-KY（3661）、旭隼（6409）、嘉澤（3533）、印能科技（7734）、創意及健策則是上漲。

健策為均熱片大廠，主要產品線包括均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM與導線架等四大產品，今年第1季營收47.52億元，創單季新高，年增65.9%。

健策積極擴產，大園三廠去年已動工，預估今年第4季完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及其他新世代散熱解決方案相關產品等。