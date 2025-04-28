Google砸750億美元不手軟 台廠相關概念股迎利多

Google於2025年資本支出指引維持不變，約750億美元，年增43%，符合市場預期。台廠供應鏈中，大摩看好緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）與金像電（2368）等，後市可期。

大摩科技產業分析師高燕禾表示，Google管理層指出，將加大技術基礎設施投資，即便未來宏觀經濟環境出現變化，仍計劃維持約750億美元的年度資本支出目標。

此外，重點放在伺服器與數據中心，以支援人工智慧業務擴展。2025年第1季資本支出約170億美元，季增20%、年增43%，符合原先設定的160至180億美元範圍。不過，Google此次未提供第2季資本支出指引。

整體而言，高燕禾認為，Google維持資本支出計劃不變，以及對支出延續的正面評論，有助於緩解投資者對於雲服務供應商在政策不確定性升高，與經濟衰退風險下，可能縮減AI投資的憂慮。相較其他領域，雲端與AI基礎建設的資本支出展現出更高的防禦性與持續性。

相關供應鏈中，大摩對於在雲端相關領域的標的仍保持正面看法，認為在後市不確定環境下的資本支出更具防禦性。其中，大摩看好，輝達（NVIDIA）供應鏈中的緯創及廣達，以及ASIC受益者如緯穎與金像電。同時，看好邊緣與企業AI相關標的，如技嘉（2376）及聯想等。

另外，欣興（3037）提供TPU用ABF基板、南電（8046）供應網路晶片ABF基板及金像電印刷電路板等皆為Google TPU供應鏈的一部分。不過，考量到ABF產能過剩，大摩對南電維持「劣於大盤」評級，對欣興則持「中立」評等。