對台股絕對有信心 林修銘：證交所今年 EPS可超過8元

台股4月受到川普關稅影響，一度出現枯竭量，立委關心是否影響證交所獲利目標。「對台灣的股市絕對有信心！」證交所董事長林修銘28日表示，對台股今年成交量維持3,000億元目標有信心；且證交所今年第1季EPS已達2.14元，今年EPS預估可超過8元。

林修銘表示，雖然台股今年底來下跌15%，但台股近日反彈幅度在全球前幾名，今年也回到2萬點之上。統計4月9日至25日反彈漲幅，台股反彈幅度14.27%最大，高於Nasdaq 1.51%、費半 0.5%、英國富時9.58%、日本 12.59%、韓國 11.01%、香港 8.47%。

金管會副主委陳彥良也強調，面對台股修正，金管會已經鼓勵企業多做庫藏股制度、對盤中借券限制、提供多元擔保品，這些措施真的是有效。對於未來，陳彥良說，不可否認川普政策彈性很大，隨時會轉彎。這時就是華山論劍，智者勝。「哪邊靠一下、沒這個空間了啦，我們都知道哪邊嘛，就是美國這邊嘛！」

立法院財政委員會委員28日臺灣證交所業務考察，立委羅明才對於金管會、證券F4提出六個問題，包括：先前台股先前大跌，造成國內股市流動性問題，主管機關有何因應對策？金管會主委彭金隆一直想推亞洲資產管理中心，而美國總統川普最愛虛擬貨幣，請問台灣第一檔虛擬貨幣商品何時出現?證交所去年EPS達10元，賺得盆滿缽滿，但最近台股每天日均量僅有兩千多億元，交易所今年預估EPS多少？台積電擴大到美國投資造成國內信心大幅衰退，台股市值暴跌，據說有45家周邊公司將跟著到美國，會不會連根拔起跟著台積電去美國？政府立推抗中保台，對於KY股回台上市，是否要讓它們安樂死？

金管會副主委陳彥良引用金庸《倚天屠龍記》裡九陽真經的口訣：「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江」來形容台股的韌性，並指台股交易量已經回升至3500億元之上，今天(28日)指數也站上2萬點。

對於虛擬資產商品，陳彥良說，金管會已經提出提出虛擬貨幣專法草案。不過，他也說，川普喜歡虛擬貨幣是一個方向，但這類商品的波動很大，「火車開出去，我們跟著走，但沒辦法追得那麼緊」。投信基金投資虛擬資產有設下5%比重限制，但金管會對於投信基金會持續開放，我們都準備好了，都在往前進。

對於KY股公司家數減少的議題，證交所總經理李愛玲表示，證交所一直在海外招商，也有到中國去說明。受到政經情勢影響，在中國台商申請家數的確減少，今年來申請的公司減少不少，但我們仍一視同仁。而針對中國證監會規定一定條件的企業到海外掛牌須向證監會事先報備，若未取得報備不能到海外掛牌，因此證交所也因應企業需求，已經適度放寬取得IPO核准後的掛牌時間期限，從半年拉長至一年，便是因應中國台商需求，適度調整。

立委李坤成也提問證交所今年台股預估成交量可否維持3,000億元左右、上市公司IPO申請家數可否順利達成40家目標，林修銘表示，今年4月會有大量申請，因4月以來已有八家申請IPO，應該達到目標；此外，今年以來日成交量平均達3,180億元，當中ETF占321億元，對維持今年3,000億元目標有信心。

證交所總經理李愛玲補充，台股今年來下跌15%，跌幅大於日韓的原因主要是半導體占台股市值45%、成交值占比35%。很多人以為是受對等關稅會影響，但其實對等關稅並未納入半導體，半導體要另外談，因而影響指數表現，但是等到課稅問題明朗之後，以台灣半導體公司韌性之強來看，相信供應鏈會恢復到以往狀況。