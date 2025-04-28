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證交所董事長林修銘：今年證交所EPS可望逾8元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證交所董事長林修銘今日指出，今年證交所的EPS仍有超過8元的水準。本報資料照片
證交所董事長林修銘今日指出，今年證交所的EPS仍有超過8元的水準。本報資料照片

證交所去年EPS有10元，儘管台股不斷因為川普風暴而加劇震盪，不過證交所董事長林修銘仍對台股交易量和今年證交所的EPS仍有信心，他指出，今年第一季的自結數為2.14，因此，全年應有超過8元的水準，並強調他對台灣股市有信心。

對於台股成交量，林修銘也表示，4月24日止台股日均成交量已有3180億元水準，而且ETF占其中的321億元，他有信心日均成交量都維持在3千億元之上；對於申請上市掛牌家數，能否達到全年40家目標？林修銘也回應，因為季節性的關係，第一季較少，會集中在年中或下半年，因此雖然第一季僅有8家申請，但目前已有多家公司向證交所表態有掛牌上市意願，因此他認為，全年的家數應會達到目標值。

根據證交所的統計，4月9日至25日，台股反彈幅度14.27%和幾家國際的主要股市相較可說最高，其他國家主要股市的反彈幅度包括Nasdaq 1.51%、費半 0.5%、英富時9.58%、日本 12.59%、韓國 11.01%、香港 8.47%。

證交所總經理李愛玲也指出，台股今年下跌15%，之所以較日韓同一期間跌幅較大，主要和台灣股市的半導體占市值45%，占比成交量35%等因素有關，因此當川普聲稱對等關稅裡，半導體要另外談等，也會影響相關類股表現，進而影響指數表現，不只台積電，其他供應鏈也都有影響，但她認為，等川普的半導體課稅規則明朗化之後，相關類股的股價應會好轉。對此林修銘也特別指出，近來台股指數相較於4月2日大跌，回升的強度也很高，例如今天已到2萬點了，回復情況也在全球各主要股市表現突出。

台股成交量 證交所

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