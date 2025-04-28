矽光子3檔漲停、多檔登月線 剽悍助攻台股戰2萬關卡

台股28日受惠電子族群續強，大盤開高後持穩於2萬大關之上狹幅震盪，矽光子族群立碁（8111）、上詮（3363）、穩懋（3105）接力漲停鎖死，廣達（2382）、華星光（4979）也攜手漲逾4%，成為強力助攻手之一。

台積電（2330）近日在技術論壇上強調矽光子技術的發展，特別是在共封裝光學元件（CPO）方面的應用，且提供許多解決方案，加上美中關稅戰，光通訊廠可望迎來轉單， 雙題材激勵矽光子族群股價表現。早盤立碁、上詮、穩懋陸續亮紅燈，股價分別衝上44.2元、185元、92.9元，全數重返月線，此外，廣達漲逾4%、觸及季線，華星光漲逾3%、收復月線，整體氣勢相當旺盛。

立碁近年專注於AI導入技術，致力於提供終端客戶完整的技術方案與解決方案，日前躋身台積電和日月光（3711）主導的矽光子聯盟，也將參與制定EIC（電子積體電路）與PIC（光子積體電路）產業發展規範。

立碁表示，AI產業可大致分為數據、邊緣運算與演算法三大領域，在數據方面，公司關注SIP元件與模組產品，聚焦於矽光子技術的發展，以推動產業創新與應用落地，也看好今年相關應用的成長性。

上詮看好今年高階資料中心將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，上詮已掌握核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。

穩懋是Lumentum最大代工廠，Lumentum多年前併購此次也入列輝達CPO夥伴的Coherent，隨著Lumentum、Coherent都居輝達CPO要角，穩懋等於同時吃到輝達兩大CPO協力廠訂單，成為另一贏家。