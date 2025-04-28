證交所「鬼話連篇」抓鬼大賽開跑 揭露你的受詐經驗角逐最高6000好禮

為強化全民反詐意識，臺灣證券交易所自即日起至5月9日止，辦理「鬼話連篇」鬼故事比賽，同步辦理「全民抓鬼大賽」及「從業人員抓鬼大賽」，歡迎民眾分享自身或親友遇鬼（詐）經驗及金融從業人員投稿抓鬼（阻詐）經驗。完成指定參加步驟，即可參加抽獎，鬼故事比賽獲獎者更可獲最高6,000元商品禮券加菜金。

繼證交所第一波反詐活動「愛錢的騙子」引起廣大回響後，第二波以「小心有鬼」為主題，揭露六大常見詐騙樣態，並推出「金融投資詐騙鬼怪談網站」期能提升民眾識詐能力。為擴大宣導效果，證交所自4月28日起至5月9日，推出「鬼話連篇──全民抓鬼大賽」，邀請民眾分享受詐經驗，識破詐騙伎倆。民眾可於證交所臉書粉絲專頁指定貼文下留言投稿，分享個人或親友曾遭詐騙之經驗，並揭露所屬詐騙鬼類型及其手法。

另外，金融從業人員長期在第一道防線協助民眾識詐，並且成功完成許多阻詐案例。證交所特別規劃「鬼話連篇──從業人員抓鬼大賽」，邀請證券及金融從業夥伴透過指定活動表單，分享前線阻詐實務案例。優秀投稿將獲公開分享於臉書粉絲專頁，藉此喚起社會大眾對詐騙風險的重視與警覺。

證交所再次提醒投資人：「詐騙的嘴，騙人的鬼」。面對投資邀約時應保持理性，切勿因追求高報酬而忽略潛藏風險。在做出任何投資決策前，請務必透過官方管道查證資訊，牢記「不明來源不投資」、「高報酬伴隨高風險」等基本原則，共同守護投資市場安全。

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