紅包又一檔！Gogolook 改列上市 30日起競拍、底價50元

信任科技服務商 GOGOLOOK-創（6902）配合改列上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3,325張，其中2,827張以競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷，投標期間從4月30日起至5月5日止。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣（即2,262張）、競拍底價為50元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.30倍為上限，承銷價暫定為65元，預計於5月16日改列一般板上市。

Gogolook 25日收盤價為 105.5元，公司此次轉主板競拍底價和暫定承銷價分別約五至六折的價差幅度，加上軟體產業不受貿易戰與關稅直接衝擊，並看好今年基本面表現，邁入穩健、持續成長的獲利元年，可望帶動競拍及抽籤熱度。而投標期間從4月30日起至5月5日止，底價係以4月25日前創新板有成交之30個營業日其收盤價簡單算數平均數之7成為上限，而Gogolook將競拍底價敲定為每股50元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，Gogolook將於5月6日進行公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.30倍為上限，故暫定為每股65元。Gogolook為台灣第一家於創新板上市的新經濟軟體公司，並即將成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純 AI 軟體公司。

Gogolook去年全年營收打8.67 億，年增 12%，創歷史新高。五年來營收年複合成長率達 44%，毛利率在九成上下與純軟體產業的高水準毛利率一致。展望2025年，隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張。由於軟體產業具備營收擴增時成本增加幅度小的特性，所以 Gogolook 在營收持續成長並達到關鍵規模 (Critical Mass) 後，搭配AI技術持續提升營運效率。

Gogolook 創立於 2012 年，為純軟體企業，持續運用自有防詐資料庫與 AI 技術，提供消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務。而Gogolook本質上不受貿易戰所引起的關稅衝擊，直接影響非常有限，當全球政經環境動盪不安時，市場對資安防詐與金融科技服務的需求反而會提升，2025年將邁入穩健、持續成長的獲利元年，為公司長期的財務表現與股東價值創造新高峰。

Gogolook 開發的個人數位防詐 APP Whoscall 主要服務範圍涵蓋日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港、菲律賓與巴西等市場，全球下載量已突破 1 億次。Gogolook 的 AI 技術研發奠定於全球最齊全的通訊與數位防詐數據資料庫，涵蓋電話號碼、網站、虛擬貨幣錢包地址等，旗下服務也包含去年收購總部位於荷蘭的企業防詐解決方案品牌「ScamAdviser」以及全台流量最大的消費金融平台「袋鼠金融」等。海外營收佔比近五成，涵蓋東南亞、東北亞、歐美市場等。

Gogolook持續投入AI防詐技術創新，並加速拓展海外市場。Whoscall目前在泰國的月活躍用戶（MAU）增長迅速，已正式超越台灣，成為其最大用戶市場。自去年起，公司啟動「台北—曼谷雙營運總部」計畫，積極佈局東南亞七億人口市場。Gogolook亦繼續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作，並在菲律賓市場展現初步成果。三月分別與菲律賓電信巨頭Globe Telecom與菲律賓中華銀行（RCBC）簽署合作備忘錄，為更多菲律賓用戶提供Whoscall的防詐服務，加速在菲律賓佈局。

在企業端方面，海內外多項合作案持續順利推進，加上收購ScamAdviser開始展現綜效、併入營收，預期成長增速潛力較高。Gogolook以ScamAdviser為品牌積極拓展企業防詐服務與跨入歐美市場，而ScamAdviser的防詐技術已被多家歐美企業採用，涵蓋電子商務、資安、社群媒體等領域，並與Google等國際科技企業合作。而台灣與全球政府皆積極打擊詐騙，透過立法要求企業共同承擔詐騙財損責任，成為企業採購防詐服務的強大推力。

今年起，Watchmen解決方案更已獲得臺灣證券交易所正式採用，而金融業為首的企業客戶或各國政府主動接洽與合約洽談速度也明顯提升。 以袋鼠金融為始的金融科技，今年將更加強將流量轉換成營收與優化獲客效率。Gogolook自2020年孵化出袋鼠金融，憑藉AI科技優勢與社群能量，在短短四年間躍升為全台流量第一消費金融平台。此外，Gogolook也透過普惠金融創新服務「JUJI 招財麻吉」受到消費者肯定，展現垂直金融領域佈局的初步成果，從防詐為核心基礎打造金融科技小金雞。