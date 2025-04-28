限空令為何不限期？ 金管會揭理由了

金管會日前再度宣布護市措施延期，但未訂時限？為何這次採取「不限期」延長的作法？金管會副主委陳彥良今日在財委會考察證交所行程時說明，指出主要是有查覺空方仍蠢蠢欲動，因此金管會特別不設限日期，也讓空方掌握不到限空令何時停止的方向。

陳彥良也強調，金管會除了防空之外，另外在作多上也有採取包括鼓勵上市櫃公司多作庫藏股，及召開法說會說明優質基本面的措施，他也指出，上市櫃企業的平均本益比為17.28 ，殖利率平均在3.16%，因此也會採取利多措施鼓勵公司透過上述方式加入護市行列。

此外，金管會也觀察，包括盤中借券賣空的限制、融資保證成數、多元擔保品等三大措施，目前看來是有效果的，金管會每周和交易所、櫃買至少召開二次的會議，隨時在數據變化上緊密追蹤。證期局長張振山也指出，每周都和交易所、櫃買開會，掌握最新市況。