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川普2.0關稅政策 動盪環境凸顯非投資級債收益與抗震優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
較高債息支撐美國非投資債抗震優勢，報酬波動優於美股。（資料來源: 彭博資訊）
較高債息支撐美國非投資債抗震優勢，報酬波動優於美股。（資料來源: 彭博資訊）

川普2.0關稅政策引發市場動盪，統計自2月19日標普500指數高點以來修正約一成，非投資級債受惠較高殖利率優勢，表現抗震，僅小幅收低0.5%。回顧2018年貿易戰最嚴峻時期，美股波段下跌近2成，期間美國非投資級債跌幅也僅在5%以內，也再次印證市場動盪期非投資級債的抗震性。

富蘭克林證券投顧表示，由於債券資產的配息一般是依照票面利率配發，不受市場漲跌影響，所以在市場下跌時期，債息更是重要的下檔支撐，特別是較高債息的非投資級債。統計自1990年來至2024年，股利收入佔史坦普500指數單年度總報酬平均僅約四成，反觀非投資級債總報酬中來自債息收入的佔比平均高達八成，較高債息所發揮的下檔支撐效果在市場動盪時期尤為顯著，抗震優勢吸引資金青睞。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，經濟衰退非基本情境，儘管預期違約率將自歷史低檔攀升，但仍將低於長期均值，因為企業在進入這段不確定與市場波動前，基本面體質處於非常強勁的位置，目前也仍普遍具有強勁的信用狀況與健康的流動性，從近期的財報觀察，企業多未改變其資本配置計畫，這說明了市場並沒有陷入全面性的恐慌。葛倫‧華勒補充，政策變化導致成長面的恐慌，這已反映到股市，不過並不是償債能力的恐慌，經過幾次的市場洗禮，目前體質較弱的企業在非投資等級債市中已明顯減少。

截至3月底，金融為本基金最大產業布局，其最不受關稅影響，且將受惠於金融監管鬆綁的環境，儘管目前為止川普仍較偏重於關稅與移民政策，葛倫‧華勒預期放鬆監管與減稅等政策正將來臨，經理團隊正傾向於在金融與循環性產業中尋找價值機會，精選擁有成熟商業模式與管理團隊，並具有強大的資產負債表與充足流動性的公司，並且選擇性的配置於較高債信品質的企業以降低市場波動、利差擴大的影響。

該基金提供多幣別與多級別選擇，除了美元月配與累積股份，也提供美元穩定月配股，及日幣與澳幣等避險股份，提供投資人更多元的資產配置與現金流規劃彈性。

川普 關稅

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