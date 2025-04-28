波動下的投資靠三王道 「有成長、有股息、買低估」

川普新政帶來不確定性，美國總統川普宣布關稅解放日，資產市場經歷動盪的四月天，在關稅戰市場震盪下，景順投信表示，投資更需要「有成長、有股息、買低估」。

過去企業配發高股息往往是投資人的心頭好，但傳統的高股息概念一味地追求高股息，常常會陷入過度偏重金融、能源與工業類股，而忽略同時兼具股息也有成長性的公司，此外一旦公司與產業進入高度成熟階段，雖然具有穩定的股息配發，但卻也失去成長動能。

正在成長期的公司，為能預留資金進行資本支出或企業購併、擴張，雖不能將大量獲利配出，卻也持續提供了股息成長率，同時兼具股息與成長。

景順投信指出，過去每十年的週期中，股息收入提供總報酬率很大的支持外，在經濟的長週期中，經濟的紅利除提供資本利得的空間，藉由股息政策還可以窺知該公司的體質健全程度，顯示有「股息」相伴總能渡過股市的波動。

不單只有股息的配發，景順投信表示，能夠兼顧「股息」及「成長」高股息2.0策略的股息成長公司，通常具有穩健的財務狀況和高進入壁壘，表現可望更為突出。

景順環球股票收益基金尋找兼顧股息與成長的好股票，著重股息成長力道、沒有風格或產業偏誤，是一檔專注於股息及資本增值的環球核心基金。

基金由亨利環球股票團隊管理，今年更榮獲LSEG理柏台灣基金獎-環球收益股票五年期的肯定 ，傑出的表現已連續兩年獲LSEG理柏台灣基金獎青睞。除股息與成長，經理人也同時關注公司的內在價值，在股價被低估時入手，以期達到長期超越市場的表現，適合喜歡股息也追適當成長的投資人。