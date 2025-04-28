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美國對等關稅掀市場波動 小資湧入開戶數逆勢成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「口袋台股」APP彙整，目前台灣50指數成分股中，本益比低於20倍的公司已達32家。(口袋證券/提供)
「口袋台股」APP彙整，目前台灣50指數成分股中，本益比低於20倍的公司已達32家。(口袋證券/提供)

美國關稅政策與相關資訊牽動全球市場劇烈波動，台股投資人也呈現明顯的兩極化趨勢。根據4月23日央行所公布數據，截至3月底的證券劃撥存款餘額明顯下跌，此外，臺灣證券交易所公布截至3月底大戶與中實戶人數已連續三季減少，散戶人數則逆勢成長。口袋證券指出，自美國於4月2日宣布對等關稅政策後，儘管整體市場情緒仍趨謹慎，口袋證券的開戶人數卻逆勢大幅成長，顯示年輕族群與小資族群正積極尋找投入股市的機會。

口袋證券說明，美國對等關稅政策發布後的一週內，口袋證券的開戶人數大幅成長，新開戶數相較前一周增加248%，相較2025年度平均增加61%，其中又以年輕族群的成長最為突出，18至30歲新戶比例高達41%、學生族群占比18%。顯示年輕族群與小資族群認同透過口袋證券，使用數位科技及智慧交易工具，積極把握市場震盪的投資機會。

年輕投資人可藉「口袋台股」APP快速找出相對抗跌的防禦型概念股，包含：線上遊戲、物流、農業生技、寵物、資產股等，同時追蹤布局大型權值股的機會，目前台灣50指數成分股中，本益比低於20倍的公司已達32家。投資人可透過「口袋台股」APP的多元選股、細產業類股漲跌分佈功能，快速且精準掌握股市現況。

口袋證券提醒，市場波動伴隨投資機會與風險，投資理財仍需謹慎，建議年輕與小資族群在運用數位工具布局市場的同時，也應充分評估自身財務能力，以穩健心態應對市場。

台股

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