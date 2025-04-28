AI伺服器需求成下半年關鍵 野村按讚這些台廠：重申「買進」

AI概念股28日回彈、台股盤中也上攻至2萬點。外資野村證券在最新釋出的「亞洲伺服器產業」報告中指出，2025年下半年GB200/300的需求將成為關鍵，並重申包括緯穎（6669）、緯創（3231）、鴻海（2317）等多家台廠為「買進」評級。

整體上，野村表示，2025年下半年將面臨宏觀風險升高與AI實際需求的雙重挑戰。儘管GB200瓶頸已緩解，但受限於測試效率低、產地轉移與生產等利空因素，伺服器收入預期同步下修。

野村科技產業分析師李佳伶指出，隨著美國總統川普可能重啟高關稅政策，使2025年下半年對輝達（NVIDIA）AI伺服器及全球科技產品的實際需求充滿不確定性。

另外，野村下調2025/2026年全球AI伺服器營收預估，由於GB200成長放緩、GB300可能延遲下，最新預估全球伺服器營收年增率為2025年44%、2026年11%（原為46%、22%）；AI伺服器則為69%、18%（原為75%、31%）。

台廠供應鏈中，野村主要偏好輝達的下游公司及AI ASIC表現，主因目前估值具有吸引力，並重申包括台積電（2330）、世芯（3661）、緯穎、緯創、廣達（2382）、鴻海，以及優質零件製造商的台達電（2308）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、貿聯-KY（3665）等為「買進」評級。

AI長期發展帶動結構性成長趨勢，緯穎為AWS ASIC主要供應商；緯創為輝達模組供應商，具備GB系統成長潛力；廣達是領先的GB系統ODM，擁有多元雲端客戶；鴻海則在GB系統與輝達模組ODM領域具領導地位。

此外，台廠零件製造商受惠功率、散熱設計需求提升、低損耗與高傳輸速度的材料，以及高功率、高速電纜等。李佳伶建議，近期股價修正為長期投資者創造了良好進場契機，可伺機布局伺服器關鍵領導廠商。