生技新兵報到 永鴻股價飆三成、蜜月行情火熱

永鴻生技（6936）4月28日正式上市掛牌交易，成為台灣首家掛牌的專業動物藥廠，掛牌承銷價28.01元，競拍超額認購達4.64倍，另公開申購率僅為1.26%。早盤股價以35元開出後，目前暫高見36.7元、漲幅頻頻超過三成，蜜月行情甜滋滋。

永鴻生技2024年營收12.94億元，年增7.17%；2022~2024年度EPS分別為1.69元、1.38元、2.06元，2025年第一季EPS 0.53元，公司盈利質量穩健提升。

永鴻生技為永信投控旗下一員，由永信藥品於2016年收購外商藥廠，並將原有動物事業處獨立合併，就此成為全台頂尖大型動物藥廠。主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，擁有超過300張國內動物產品許可證，產品分為四大類：治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品。

永鴻生技秉持著永信藥品的製藥基礎，以人用藥的標準，從研發、生產、通路至技術服務，掌握禽畜保健一條龍作業。為台灣第一家取得WHO GMP認證的動物藥廠，以及GMP、FAMI-QS、ISO9001認證的高品質動物藥廠，更是品項最完整的動物藥廠，具15條生產線、超過350種品項，具有人用藥規格之無菌一般針劑及高致敏針劑產線，提供高品質動物用治療針劑。

展望未來，永鴻生技將朝全球動物保健市場、國內寵物市場，兩大方向拚營收成長。永鴻生技擁有東南亞、日本、中南美及俄羅斯等地的外銷許可證，是全台唯一同時符合歐盟標準，具WHO GMP、 GMP、FAMI-QS、ISO9001認證的動物用製藥工廠，近年積極佈局海外市場，外銷營收占比來到17.33%，將隨全球市場升溫拚外銷營收成長。

此外，隨全台少子化、人口老化、家庭關係淡薄化及人際關係疏離，國人飼養寵物意願增加，2021年全台犬貓數量已達295萬，首度超出15歲以下孩童人口數(289萬)，推估到2040年，全台將有1,200萬隻毛小孩，預估整體寵物產業產值可超過5~600億元。永鴻生技自2020年推出自有品牌「可沛寵藥」，專注於寵物專用藥品的開發，並依據市場的需求增加適合寵物獸醫使用的產品規格。

日前與專注寵物癌症治療的生技創新公司寶泰生醫（以下簡稱「寶泰」）已簽署戰略合作備忘錄。雙方將攜手開發針對寵物癌症、心臟疾病的治療性產品與創新抗體藥物，旨在進一步提升永鴻生技現有產品線的價值，並拓展寵物醫療領域的創新潛力，共同搶攻全球5000億美元寵物市場。此外，永鴻生技也參與寶泰 Pre-IPO現金增資，深化雙方的長期合作關係。同時，雙方也計畫延攬更多國內外專業夥伴，共同打造「抗體寵藥國家隊」，提升台灣在全球動物生技產業的競爭力。