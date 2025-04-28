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台股漲了！開高走高漲逾百點站上2萬點 台積電開高10元

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台股早盤開漲近百點、站回2萬點 台積電開898元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股今日加權指數以19972.07點開出，較上周收盤19872.73點，開高99點，盤中站回萬二，最高至20040.14，櫃買指數以217.18點開出，權值股台積電開898元，鴻海則以140元開。本報資料照片
台股今日加權指數以19972.07點開出，較上周收盤19872.73點，開高99點，盤中站回萬二，最高至20040.14，櫃買指數以217.18點開出，權值股台積電開898元，鴻海則以140元開。本報資料照片

台股今日加權指數以19972.07點開出，較上周收盤19872.73點，開高99點，盤中站回二萬點，最高至20040.14點，櫃買指數以217.18點開出，權值股台積電開898元，上漲10元，鴻海則以140元開出。

上周美股收盤，四大指數中，道瓊指數上漲20.1點，或0.05%，收40113.5點；標普500指數上漲40.44點，或0.74%，收5525.21點；那斯達克綜合指數上漲216.9點，或1.26%，收17382.94點，費城半導體指數收在3832.47點，上漲43.42點，或1.03%，收4251.61點。另外，與台股高度相關的輝達（NVIDIA）與台積電ADR分別漲4.30%、漲0.56%。

關於本周台股，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，整體有望挑戰清明節缺口，雖美國關稅議題為完全消退，但由於聯準會官員釋出6月降息訊號，激勵美股連三日全面上漲，加上IMF（國際貨幣基金組織）上修台灣經濟成長，搭配融資餘額快速降低，水位來到相對健康水準、國安基金穩定台股投資情緒，且上市櫃陸續實施庫藏股等多項多利因子。

杜欣霈表示，近期台股隨美股出現反彈，加上股東會前大股東回補、企業囤貨有利企業獲利及盤勢反彈等，但依舊不可忽視90天後關稅議題仍可能持續延燒，且即便川普不再加高關稅，全球經濟仍將被基本的10%稅率拖累；5月即將進入繳稅季，若此時指標企業釋出較為不明朗的展望、520談話等，均可能讓反彈再度承壓。

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