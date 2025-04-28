台股開高走高漲逾百點站上2萬點 台積電開高10元

台股28日開盤指數上漲99.34點，開盤指數為19,972.07點，隨後攀上2萬點。台積電（2330）開盤價898元，上漲10元。

群益投顧表示， 儘管系統性風險暫時降溫，但貿易戰仍未停歇、半導體關稅措施尚未公布、白宮隨時可能再度宣布新政策，不確定因素未除，投資風險仍高。近期以短線操作策略較佳，但須嚴守停損停利原則。

操作題材可留意： 低軌衛星產業前景看好；低軌衛星由於具有低延遲、高速傳輸等優勢，可為偏遠地區、海上航行船隻、戰爭中的軍隊等，無論是商用或軍用，皆可提供高品質網路服務。未來前景持續看好下，美國馬斯克的星鏈目前已在高速衛星網路佔據主導地位，目前擁有約7,000顆低軌衛星，目標在2030年達到4.2萬顆。

上周五（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,113.5點，上漲20.1點、漲幅0.05%；S&P500指數上漲0.74%；那斯達克指數上漲1.26%；費半指數上漲1.03%。台積電ADR漲0.56%。

美國股市上周五持續第四個交易日上漲，川普政府對中國大陸和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰稍減，讓投資人鬆一口氣。本周經濟重大數據和重量級企業財報密集登場，美國科技股財報本周進入緊鑼密鼓階段，臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜及蘋果等「科技七雄」的四家成員都將揭露季報，市場關注四大重點：本季財測、消費者與企業的支出風險、是否調整資本支出計畫及雲端事業表現。

三大法人上周五集中市場合計買超214.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超145.6億元，投信買超41.4億元，自營商（自行買賣）買超1.9億元，自營商（避險）買超25.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,705口至10,312口，其中外資淨空單減少3,660口至23,698口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,030口至12,613口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在21,000點，週賣權最大OI落在19,000點 ; 月買權最大OI落在20,000點，月賣權最大OI落在16,900點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.62上升至0.78。VIX指數下降0.08至30.4。外資台指期買權淨金額1.04億元 ; 賣權淨金額1.07億元。整體選擇權籌碼面偏多。