法人：關稅戰壓力到頂 台股短線有望挑戰2萬點

美國總統川普對於中國關稅戰態度放軟，激勵台股上週反彈上漲477.70點或2.46%，終止連4黑，週五集中市場指數收在19872.73點。法人認為關稅戰的壓力可能已到頂，對多方有利，台股短線有機會挑戰2萬點。

上週五美股連續第4個交易日收紅，道瓊工業指數終場小漲20.10點或0.05%，收在40113.50點；標普500指數上漲40.44點或0.74%，收5525.21點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲216.90點或1.26%，收在17382.94點，費城半導體指數上漲43.422點，或1.03%，收4251.613點。

個股方面，特斯拉（Tesla）強漲25.44美元或9.8%，收284.95美元，輝達（NVIDIA）上漲4.58美元或4.3%，收在111.01美元；台積電ADR上漲0.92美元或0.56%，收在165.1美元。

永豐投顧分析，美中兩國在關稅戰持續僵持，但川普政府開始釋出和緩態度，中方至今不談判應該是在等更好的條件，表面上也需要各自有台階下。從這些表象看，關稅壓力已經到頂，未來可能朝和解方向，台股已跨越月線反壓，短線對多方有利，有機會站回2萬點。

不過永豐投顧提醒，川普政府習慣左右搖擺，投資人不可孤注一擲。另外台股、美股經前2年大漲，可能已過高峰，股價趨勢面臨修正向下，長線仍待觀察。