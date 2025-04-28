台股為何僅得91 有望攻2萬點

永豐投顧表示，美國股市如果以4月1日的股價為100，到4月24日美國股市幾乎都回到98以上；韓國股市甚至超過100；而最神的是印度達到104；唯有台股僅得91，明顯落後。關稅戰中，台灣的條件不是最差，股市表現落後顯然不合理，故有補漲空間，突破20,000點順理成章。

美中兩國在關稅戰繼續僵持，但川普政府開始釋出和緩的態度，中方至今不談判應該是在等更好的條件，而表面上也需要各自有台階下。從這些表象看，關稅壓力已經到頂，未來只有和解的方向，可以審慎樂觀。

然而台股的景氣已過高峰，股價趨勢也是向下，這種現象與美國大致相同，所以4月2日對等關稅造成的突然暴跌應該視為向下走勢中的短暫顛簸，陰謀論說法是大額投資人也套牢其中，一旦能反彈回補缺口，趨勢還是走原有軌道。

本周多方仍然占優勢、甚至有更明顯的攻勢，不過，川普政府習慣左右搖擺，因此不可孤注一擲。選股方向則回到市場主流，科技股題材較新、跌幅較深。