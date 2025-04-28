本周美國四大科技廠公布財報 台股電子權值股法說登場

本周除了蘋果、亞馬遜、微軟、Meta等美國四大科技廠公布財報，台股電子權值股法說會也將陸續登場，包括聯發科（2454）、台達電（2308）、瑞昱（2379）、友達（2409）、光寶科（2301）、旺宏（2337）等。法人表示，目前市場多已反映川普關稅戰的悲觀情境，若重量級電子股法說會報佳音，有助帶動台股上行。

台股市值二哥、本土IC設計龍頭聯發科本周三（30日）舉行法說會，是最受關注的焦點。相較於權王台積電可能蒙受關稅戰衝擊較大，摩根士丹利證券認為，聯發科有50%至60%業務來自大陸智慧手機，主要客戶均以非美地區為市場，加上聯發科與Google、輝達合作，因此將聯發科列為大中華半導體族群首選個股。

麥格理證券同樣以聯發科為首選個股，也是著眼於對等關稅對亞洲科技供應鏈造成重大影響，因此較看好以大陸內需為成長動能的公司，加上聯發科在AI特殊應用IC（ASIC）業務成長動能強勁，這兩大利多可以抵消美國關稅的利空衝擊。

台達電也是外資看多的個股，更是大摩在大中華硬體股的首選個股。大摩指出，台達電雖不免受關稅戰影響，但其全球布局加上技術領先優勢，有望維持長期獲利能力。

外資法人則對瑞昱看法不一，並對友達等面板族群偏保守，預期即便電視面板價格已見回升，但IT面板價格預估變動不大。旺宏在連兩年虧損之後，今年目標轉盈，外資密切關注。