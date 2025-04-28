台股四動能有助大盤向上攻堅 衝鋒2萬點大關

隨電子股重回主流、標普500率先回升至4月2日來的最高水平，法人指出，台股本周可望受惠四大動能推升，包括電子股重掌兵符、520行情發酵、美國聯準會（Fed）降息預期、籌碼乾淨，向上挑戰站穩2萬點大關。

法人分析，電子股是攸關台股指數表現的大勢族群，當美股及台股的電子股雙雙回到領漲格局，即有利多頭表現。美股方面，四大指數上周以費城半導體指數大漲10.9%最強，其次是那斯達克指數漲6.7%，連動台指期夜盤上周五上漲179點收20,052點，台積電ADR上漲0.5%。尤其上周公布的Google財報佳，讓市場拉高對本周將公布財報公司蘋果、亞馬遜、微軟、Meta的期望，當中又以蘋果對台股科技股影響最大。

台股方面，上周已出現台積電（2330）為首的電子股領漲大盤，人工智慧（AI）伺服器概念股為主的零組件股指數更領漲電子股。電子股上周四及周五占大盤成交比重回到70%以上，資金回流電子權值股，可望帶動加權指數向上攻堅。

其次是520行情。總統賴清德就職將屆滿一周年，法人預期政府資金將偏多操作。除公股行庫外，還有8日宣布進場護盤的國安基金仍在場內，有利穩固投資人信心，進而吸引資金歸隊。

圖／經濟日報提供

第三個動能是Fed的降息預期。雖然Fed主席鮑爾表示不急著降息，但有其他Fed官員釋出6月可能降息訊息，比市場預期更樂觀，預估有利資金動能。此外，Fed從4月起放緩縮表速度，市場解讀為小幅度降息。

第四是融資大減肥，籌碼乾淨回歸法人盤。證交所統計，集中市場融資餘額在7日、8日及9日三個交易日狂減750億元，這三個交易日也是史上融資減肥前三大紀錄，其後融資餘額仍持續下滑，25日已降至2,088.4億元波段低量，較3月底3,003.1億元大減914.7億元，減幅達30.4%。融資減幅遠多於大盤跌幅，散戶退場加上國安基金進場，將有助台股反彈力道。

此外，統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清進一步指出，上市櫃公司首季財報可望淡季不淡，加上輝達供應鏈第2季將大舉出貨、外資恢復買超、多檔重量級台股ETF將換成分股等因素，都有利台股短期多頭走勢，台股有望從低檔持續反彈，不過，仍須注意川普關稅不時干擾市場。