一周盤前股市解析／軟體服務、內需 找買點

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（25日）在美科技大漲，帶動盤勢跳空開高，早盤一度大漲540點，終場指數漲393點，收在19,872點，全周上漲477點，周K線逆轉收紅，結束連二黑。法人認為，後續操作可留意軟體服務、內需、黃金、高殖利率等族群。

統一投顧協理陳晏平表示，雖美、中關稅談判消息滿天飛，議題持續影響全球經濟，不過，聯準會官員釋出6月降息訊號，加上IMF上修台灣經濟成長，融資水位健康、國安基金穩軍心、上市櫃陸續實施庫藏股等多項利多因子齊聚，台股有望挑戰清明節缺口20,153點。操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

第一金投顧協理黃奕銓認為，隨聯準會官員釋放鴿派降息訊號，帶動台股再次大漲後，仍須持續留意美中貿易協議進展、聯準會政策動態、美超級財報周、上市櫃首季獲利公布狀況，短期選股以權值股、基本面佳、高殖利率、低基期高成長性為方向，電子可關注半導體、AI相關、記憶體、光通訊、軟體及顯卡等，非電族群留意綠能、軍工、航空、金融等。留意布局時點，建議分批低接不追高，操作上嚴控資金持股水位、保持風險控管。

台新投顧協理范婉瑜指出，台股在聯準會有望降息中，行情再次來到2萬點大關後，接下來觀察微軟、Meta等雲端服務廠商（CSP）財報，關乎AI、半導體產業下半年展望。

台股 聯準會 高殖利率

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