梁彥平專欄／低本益比、流動性強個股 可布局

美國總統川普主動向中國大陸遞出橄欖枝，暗示將調降中國大陸關稅，市場解讀為美中貿易衝突降溫，再加上聯準會（Fed）官員拋出預防性降息的言論，上周全球股市受此激勵大幅走揚，也帶動台股挑戰月線反壓。

惟國際貨幣基金（IMF）因美國百年來最高關稅衝擊，下修今年全球經濟成長率，並預測美國今年陷入短暫衰退的機率升至37%。加上市場對川普政策變臉的速度仍存疑，導致台股雖受到美股反彈帶動，但量能仍受市場避險情緒影響，無法有效擴大。

川普關稅劇本充滿變數，原本給予各國90天緩衝期與美國協商，現又傳出未來二至三周內將重啟新的協議，政策反覆善變再度升溫全球貿易戰。

此外，川普對中國大陸關稅政策出現戲劇性大轉彎，關稅談判顯露曙光令市場風險情緒修復。但中國大陸官方卻表示，雙方並未就關稅等經貿議題進行任何磋商或協議。忽多忽空的政策不確定性，造成投資人對關稅走向疑慮陡增，依賴消息面的投機性反彈更是加劇波動震幅。

川普想要聯準會主席鮑爾離職的激進言論，使市場憂心聯準會超然獨立性受到動搖，重創全球投資人信心，且美債與美元的無風險性資產地位受到質疑，造成中長期避險資金大挪移，降低美元資產部位，則是對川普搖擺政策不信任的警示。

川普時硬時軟的操作慣性，使市場對其可信度產生質疑，金融市場的疲弱走勢，正是對川普反覆無常信用破產的直接表態。

台灣3月製造業生產指數創下歷年同期新高，且美國製造業採購經理人指數近兩個月表現優於預期，顯示供應鏈廠商因應混沌的美國關稅政策出現提前拉貨潮。

企業搶貨與囤貨的動作，雖然短期提升生產數據與營收成績亮眼，但關稅變數帶給企業更多營運的不確定性，未來恐將壓抑獲利展望，致使廠商資本支出縮手觀望，消費者的悲觀情緒升溫，進一步抑制終端消費意願，供需失衡的難題將成為企業未來須面對的棘手挑戰。

台股在國安基金進場護盤後穩定市場情緒，融資大幅縮減也使籌碼面轉趨穩健，且台股與美股企業財報成績多數優於預期，上市櫃公司實施庫藏股也有利支撐股價。不過，對等關稅最大利空或許已過，但關稅談判的變化仍會影響台股震盪，投資操作維持審慎態度並嚴格執行停損機制，逢低分批布局低本益比且流動性強的個股。（作者是世新大學財金系副教授）