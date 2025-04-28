就市論勢／海運、高殖利率股 聚光

盤勢分析

美國川普政府宣布對等關稅以來，以製造業出口為主的亞太國家股市表現相對弱勢，尤以勞力密集、非必需消費品等相關領域影響相對大，如紡織成衣、製鞋與高爾夫球等，主因這些產業面對關稅議題，較難透過調漲終端零售價轉嫁成本墊高壓力，壓抑獲利空間。

短期干擾台股大盤的最大不確定性，是美國啟動半導體國安調查（俗稱半導體晶片關稅），導致4月以來至25日止，台灣加權指數仍下跌3.9%。上述事件不確定性仍在，惟一旦關稅談判出現正向進展，伴隨資金籌碼回補助攻，或許有機會出現一波反彈契機。

投資建議

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）日前於法說會強調，目前沒有看到AI客戶縮減訂單，維持2025年營收增長目標不變，並維持在台設立的11座晶圓廠和四座先進封裝廠營運策略，反映其對未來AI趨勢發展的信心。目前以上游AI半導體訂單能見度最高，如晶圓代工、測試載板與晶圓測試廠商。

傳產方面，雖然近期關稅不確定性造成股價相對弱勢，但餐飲與飯店類股相對抗跌，且多具備高殖利率保護，有機會吸引中長期資金進駐。

海運貨櫃類股也是對等關稅不確定下的受害者，但拉長時間來思考，關稅議題落幕後，海運貨櫃需求一定會緩步回升，再者，目前台灣前三大海運貨櫃個股具備高現金殖利率題材，為其股價提供下檔保護空間。

隨首季上市櫃公司財報陸續公布，以及各國與美方對等關稅談判持續，預料短期市場波動幅度仍大，建議以訂單能見度高、高殖利率個股為現階段配置核心。