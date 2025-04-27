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華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

聯準會放鴿 台股站回月線、周線翻紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數25日上漲393點，收在19,872點，成功站上月線，成交量約2,985億元。籌碼面部分，三大法人買超214.5億元，其中外資期貨淨空單減少3,660口至23,698口，現貨買超145.6億元，投信買超41.4億元，自營商買超27.3億元。上周上漲477點，漲幅2.4%，周線翻紅。

永豐期貨指出，上周四美國聯準會官員放出6月降息的可能性，使整體美股大漲，而貿易戰談判消息滿天飛，投資人需留意消息真假並求證出處原文才能下定論，目前貿易談判仍在進行中，四大指數方面道瓊上漲1.2%、那斯達克2.7%、S&P500上漲2.0%、費半大漲5.6%，台股上周五受美股影響，開盤衝上月線，台積電則重回900元大關，帶領加權指數衝上兩萬點，但台股仍難敵兩萬大關壓力盤中漲幅收斂。熱門股方面軟體股續強、散熱股轉強。

永豐期貨分析，以格局觀察目前台股已站回月線，但與貿易戰相關的消息及半導體皆未塵埃落定，雖有消息一直傳出美國放軟，但仍須留意「川普投顧」發文，本周美國將公布PCE價格指數以及高通、META、微軟、蘋果、亞馬遜等財報，但5月1日勞動節台、港、新、歐等交易所休市，若要避險只剩美國指數期貨可利用，投資人須留意自身風險。

期貨 美國聯準會

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