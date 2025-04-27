台股挑戰2萬點 法人：美科技股財報牽動市場情緒

台股25日續揚393.92點，收19872.73點，週線翻紅終止連2黑，有望挑戰2萬點。法人表示，本週聚焦美國科技龍頭財報，將牽動台股情緒，以及人工智慧（AI）與半導體產業下半年展望，仍需持續留意關稅對市場帶來的衝擊。

美股25日延續反彈走勢，道瓊工業指數終場上漲20.1點，或0.05%；標準普爾500指數上漲40.44點，或0.74%；以科技股為主的那斯達克指數上漲216.90點，或1.26%；費城半導體指數上漲43.422點，或1.03%。

籌碼面來看，三大法人上週合計買超新台幣255.11億元，其中外資終止連9賣，回補275.36億元；投信連續買超週數推進至第8週，買超金額109.81億元；自營商仍站在賣方，上週調節130.06億元，連續第9週賣超。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈說，美國關稅談判消息持續變化，相關議題對全球經濟的影響仍未消退，不過，美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出6月降息訊號，激勵美股連3天全面上漲。

杜欣霈指出，國際貨幣基金（IMF）上修台灣經濟成長率，加上融資餘額快速降低、國安基金穩定台股投資情緒、上市櫃陸續實施庫藏股等多項因素，台股有望挑戰清明節缺口。

本週許多重量級美國科技龍頭股將發布財報，杜欣霈表示，包括5月1日將登場的蘋果公司（Apple），以及微軟、Meta等雲端服務供應商，這些龍頭大廠釋出的相關數據及展望言論，將左右AI與半導體產業下半年的展望，但仍需持續留意關稅對市場帶來的衝擊，尤其美國總統川普表示將再次啟動對等關稅，可能再次影響科技股表現。

杜欣霈說，近期台股隨美股出現反彈，但依舊不可忽視90天後關稅議題仍可能持續延燒，即便川普不再提高關稅，全球經濟仍將被基本的10%稅率拖累。此外，5月將進入繳稅季，若此時指標企業釋出較不明朗的展望，可能讓台股反彈再度承壓。