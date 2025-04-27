去年獲利成長、配發現金為主策略 金控配息衝2,800億新高

上市金控今年發放去年經營成果的現金股息總額確定創新高，目前已公布股利的11家金控，合計發出現金股息總額已超過1,800億元，剩下富邦金（2881）、國泰金（2882）及華南金（2880）三家尚未公布股利。

法人判斷，在去年獲利成長、維持現金股息為主下，整體上市金控今年發出現金股息可望上看2,800億元。統計14家金控中除國票金外，股本都超過千億元，近年來均以發放現金股息為主，以避免股本膨脹，也因金控股本大，發出現金股息總額年年走高。

近五年金控股配息總額 圖／經濟日報提供

法人表示，2024年整體金控獲利創下歷史新高，全年稅後純益合計5,979.6億元，加上金控幾乎都以現金股息為主，股票股利比重相對低很多，因此扣除不發股利的新光金，已公布股利的十家金控中，除了股本小的國票金，其他九家發出現金股息全都在百億元以上。

隨著金控股本增加、獲利成長及拉高現金股息比重，尚未公布股利的富邦金、國泰金及華南金，原本就是現金股息百億元以上大戶，因此13家有發股利的金控，扣除國票金的其餘12家每家現金股息突破百億元幾可確定。

金控雙雄在去年、2022年發出的現金股息總額都在3、400億元，公司在法說會均預估股利會隨獲利成長而更好，因此法人預估，整體金控發出現金股息總額將超越2,700億元、上看2,800億元，迎合外資、法人與小股東、存股族的偏好。

此外，4月川普關稅戰衝擊全球市場與台股，金融族群股價隨大盤下挫，使得不少金控現金股息殖利率上升，半數超過4%，相當於1年期定存利率的二、三倍以上。