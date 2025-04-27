大型金控普遍以現金股息為主 銀行股多搭配股票股利

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
相較大型金控普遍以現金股息為主，銀行股因應業務成長，偏重股票股利或採平衡股利政策家數相對較多。 聯合報系資料照
相較大型金控普遍以現金股息為主，銀行股因應業務成長，偏重股票股利或採平衡股利政策家數相對較多。 聯合報系資料照

相較大型金控普遍以現金股息為主，銀行股因應業務成長，偏重股票股利或採平衡股利政策家數相對較多，雖使得銀行股現金股息殖利率比金控低，但股票股利有利加快累積持股部位，法人建議，投資人可視需要進行配置。

上市十檔銀行股，已有八家公布今年配發去年經營成果的股利，剩下王道銀（2897）與京城銀（2809）未公布。

八家銀行股中安泰銀（2849）與上海商銀（5876）全配現金股息，沒有配發股票股利，其他包括台中銀（2812）、台企銀（2834）、聯邦銀（2838）都是股票股利高於現金股息，彰銀（2801）、高雄銀（2836）則是現金與股票股利各半。

銀行股票股利比重相對高，主要是銀行營運特性與監理需求必須維持合適的資本適足率，才能進行擴增放款、財務操作等各項業務有關，加上辦理現金增資相對難度與耗費成本高，因此採取多發股票股利、盈餘轉增資自然成長為主。

證券專家指出，金融股穩定性高、營運與股利政策穩健，受長期投資、存股族青睞，雖然銀行股現金股息殖利率不算高，但若從快速累積資產部位角度來看，有搭配股票股利個股，可幫助投資人加快累積持股部位，只要基本面無虞、有成長性，等於有現金股息收益外，還能多賺來自股票股利的資本利得。

股利 股票 銀行股

延伸閱讀

一元金再見！中信金（2891）宣布配息2.3元 網嗨：若周一漲停殖利率也還有5.7％

熱門股東會紀念品吸睛 法人卻看到這件事

00878將在5月公布配息…有機會調降？阿愷：合理的年化殖利率5至7％

永豐金併京城銀 再跨步

相關新聞

去年獲利成長、配發現金為主策略 金控配息衝2,800億新高

上市金控今年發放去年經營成果的現金股息總額確定創新高，目前已公布股利的11家金控，合計發出現金股息總額已超過1,800億...

超額配息金雞「底氣十足」 中華電、台塑化等令小股東有感

上市櫃公司即將進入5月股東會旺季，各公司陸續召開董事會宣布股利。其中，許多大股東基於股利穩定政策、看好今年營運前景等緣由...

大型金控普遍以現金股息為主 銀行股多搭配股票股利

相較大型金控普遍以現金股息為主，銀行股因應業務成長，偏重股票股利或採平衡股利政策家數相對較多，雖使得銀行股現金股息殖利率...

全球股市僅5個維持正報酬 第2季以來印股漲幅居冠！後市持續看俏

根據統計資料顯示，4月以來維持正報酬全球主要股市僅五個，印度以2.82%漲幅居冠，俄羅斯2.73%居次，其他依序分別為印...

美股續強台股坐望2萬點大關 投顧分析：下周法說會牽動後市

美股持續上漲，台股本週指數反攻，收在19872.73點，坐望2萬點大關。投顧分析，聯發科等大廠將在下週舉行法說會，市場將...

0050與00632R如何在多空頭時期應對？他37歲提早財務自由曾百萬翻成千萬又倒賠回去

投資路上，誰沒賠過錢？那些現在看起來很厲害的投資達人，其實也曾有虧損到懷疑人生的時候。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。