大型金控普遍以現金股息為主 銀行股多搭配股票股利
相較大型金控普遍以現金股息為主，銀行股因應業務成長，偏重股票股利或採平衡股利政策家數相對較多，雖使得銀行股現金股息殖利率比金控低，但股票股利有利加快累積持股部位，法人建議，投資人可視需要進行配置。
上市十檔銀行股，已有八家公布今年配發去年經營成果的股利，剩下王道銀（2897）與京城銀（2809）未公布。
八家銀行股中安泰銀（2849）與上海商銀（5876）全配現金股息，沒有配發股票股利，其他包括台中銀（2812）、台企銀（2834）、聯邦銀（2838）都是股票股利高於現金股息，彰銀（2801）、高雄銀（2836）則是現金與股票股利各半。
銀行股票股利比重相對高，主要是銀行營運特性與監理需求必須維持合適的資本適足率，才能進行擴增放款、財務操作等各項業務有關，加上辦理現金增資相對難度與耗費成本高，因此採取多發股票股利、盈餘轉增資自然成長為主。
證券專家指出，金融股穩定性高、營運與股利政策穩健，受長期投資、存股族青睞，雖然銀行股現金股息殖利率不算高，但若從快速累積資產部位角度來看，有搭配股票股利個股，可幫助投資人加快累積持股部位，只要基本面無虞、有成長性，等於有現金股息收益外，還能多賺來自股票股利的資本利得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言