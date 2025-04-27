大型金控普遍以現金股息為主 銀行股多搭配股票股利

相較大型金控普遍以現金股息為主，銀行股因應業務成長，偏重股票股利或採平衡股利政策家數相對較多，雖使得銀行股現金股息殖利率比金控低，但股票股利有利加快累積持股部位，法人建議，投資人可視需要進行配置。

上市十檔銀行股，已有八家公布今年配發去年經營成果的股利，剩下王道銀（2897）與京城銀（2809）未公布。

八家銀行股中安泰銀（2849）與上海商銀（5876）全配現金股息，沒有配發股票股利，其他包括台中銀（2812）、台企銀（2834）、聯邦銀（2838）都是股票股利高於現金股息，彰銀（2801）、高雄銀（2836）則是現金與股票股利各半。

銀行股票股利比重相對高，主要是銀行營運特性與監理需求必須維持合適的資本適足率，才能進行擴增放款、財務操作等各項業務有關，加上辦理現金增資相對難度與耗費成本高，因此採取多發股票股利、盈餘轉增資自然成長為主。

證券專家指出，金融股穩定性高、營運與股利政策穩健，受長期投資、存股族青睞，雖然銀行股現金股息殖利率不算高，但若從快速累積資產部位角度來看，有搭配股票股利個股，可幫助投資人加快累積持股部位，只要基本面無虞、有成長性，等於有現金股息收益外，還能多賺來自股票股利的資本利得。