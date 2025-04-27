超額配息金雞「底氣十足」 中華電、台塑化等令小股東有感

上市櫃公司即將進入5月股東會旺季，各公司陸續召開董事會宣布股利。其中，許多大股東基於股利穩定政策、看好今年營運前景等緣由，不僅豪氣將獲利全數配發現金股利，甚至超額發放的中華電（2412）、台塑化（6505）、中鋼（2002）等，令小股東非常有感。

在AI等強勁需求帶動下，上市櫃公司去年獲利寫下4.06兆元的歷史次高，大股東對發放現金股利的底氣十足。截至目前為止，已約1,372家、占比七成的公司，決定配發股利，而整體現金股利來到2.1兆元，為歷史次高紀錄，市場正靜待國泰、富邦等金控「大咖」宣布，進一步拉動整體股利水準。

儘管科技、傳統等產業面臨川普關稅政策的威脅，仍有許多大股東豪氣與小股東分享經營成果，包括：遠傳、佳世達、統一實、興農、商億-KY、志信、互動、海韻電、明基材、邁達特、其陽、詠昇、同亨、澤米、聯傑、海光等公司的股利配發率達100%。

圖／經濟日報提供

此外，依據統計，目前股利以現金方式發放，同時，發放率超過100%（超額發放），且市值逾200億元的公司，包括：中華電、台塑化、中鋼、南亞、世界、台化、群創、聚陽、南電、創見、景碩、長華＊、台汽電、晶華等。

這些公司主要分布在電子與傳統產業，其中電子產業包括電信、成熟型晶圓代工、面板、印刷電路板、記憶體模組、電子設備業等；傳產業則涵蓋了塑化、鋼鐵、紡織、電廠、飯店等。

元富投總經理鄭文賢、台新投副總黃文清表示，公司穩定的股利政策，將有助退休、存股族獲得穩定的股東報酬，其中，在川普關稅等影響中，在產業具前三大地位、股本較大、財務結構健全、產品具國際市場競爭力的公司，將更有益於來年持續穩定地配發股利。

這些大方願與小股東分享經營成果的企業，隨股利超額發放，讓市場感受到誠意，股價有機會出現一波除息行情。