全球股市僅5個維持正報酬 第2季以來印股漲幅居冠！後市持續看俏

根據統計資料顯示，4月以來維持正報酬全球主要股市僅五個，印度以2.82%漲幅居冠，俄羅斯2.73%居次，其他依序分別為印尼0.42%、韓國0.22%、巴西0.16%。

觀察投信發行印度基金平均績效表現，在近一周、近一月、Q2以來分別為5.88%、2.29%、1.25%，以單檔印度基金績效來看也是都全數都正報酬，其中以群益印度中小基金績效表現居冠。法人表示，雖然川普關稅政策襲擊全球，但印度有龐大內需市場，印度市場相比其他依賴出口的經濟體，整體受影響程度較小，印度股市預估本益比已回落至長期平均之下，在經濟基本面依舊強勁的前提下，後市表現仍可期，投資人不妨多留意印度基金投資契機。

群益投信印度市場研究團隊表示，印度目前的經濟成長仍是新興市場中最快速的，通膨也因為低油價而有所控制，加上外匯儲備非常高，印度股市值得投資人多留意相關投資契機。放眼整個亞洲，甚至全球，印度的經濟成長僅次於中國，且不少投資機構更預期印度未來相當有機會取代中國大陸，成為下一個經濟強國，因此印股是在佈局亞洲中不能缺的一環，建議投資人可隨時關注並適時定量佈局印度基金。

群益印度中小基金暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎強調，川普關稅對印度的影響從產業來看，電子業因有政府給予補貼，因此較不受關稅影響；至於藥品方面，由於印度約供應美國47%數量，預期將是短線主要衝擊族群，但印度藥品生產成本偏低，短期間美國難以取代，因此利空影響料將有限。

在政府對策上，預計印度將採購更多美國原油、天然氣，減少美印貿易不對等的情況。整體而言，目前印度股市評價面是近十年來的相對低位，評價面相當便宜，在寬鬆政策加倍力挺下，印度股市未來可期，短線回檔是不錯的進場點。