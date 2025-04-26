邁萪科技、達明機器人、世紀風電及凌航科技4月25日送件申請股票上市
邁萪科技（6831）、達明機器人（4585）、世紀離岸風電設備（2072）及凌航科技（3135）2025年4月25日送件申請股票上市。
邁萪科技、達明機器人、世紀離岸風電設備及凌航科技於2025年4月25日送件申請股票上市，為今年度第3、第4、第5及第6家國內公司(不含創新板)申請股票上市。
邁萪科技(股)公司：
一、 公司負責人:趙元山
二、 公司地址:新北市中和區中正路788號11樓
三、 實收資本額:600,000千元
四、 主要產品:散熱模組
五、 113年度稅前淨利:141,402千元
六、 113年度每股稅後盈餘:1.80元
達明機器人(股)公司：
一、 公司負責人:何世池
二、 公司地址:桃園市龜山區華亞二路58-2號5樓
三、 實收資本額:900,000千元
四、 主要產品:工業用協作機器人
五、 113年度稅前淨利:106,735千元
六、 113年度每股稅後盈餘:1.04元
世紀離岸風電設備(股)公司：
一、 公司負責人:賴文祥
二、 公司地址:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號
三、 實收資本額:1,700,000千元
四、 主要產品:離岸風電水下基礎製造、供應及專案管理
五、 113年度稅前淨利:1,864,928千元
六、 113年度每股稅後盈餘:10.62元
凌航科技(股)公司：
一、 公司負責人:曾珍
二、 公司地址:新北市中和區中正路716號6樓之2
三、 實收資本額:683,734千元
四、 主要產品:Dram記憶體商品及快閃記憶體商品開發及買賣業務
五、 113年度稅前淨利:175,031千元
六、 113年度每股稅後盈餘:2.37元
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