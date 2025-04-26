分析師：台股有望回補21000點跳空缺口

在美股四大指數翻紅的帶動下，台股昨日以大漲三九三點、收在一萬九千八百七十二點，成交量放大至二八七五億元，讓投資人眼睛一亮的是，盤中最高觸及兩萬點大關，分析師看好當前市場氛圍，兩萬一千點的跳空缺口可望回補。

台新投顧副總黃文清指出，截至目前為止，美國對等關稅事件對台股的影響已明顯放緩，因對等關稅造成的跳空缺口，也可望回補；然而，台股仍有下一個挑戰，就是川普五月即將要宣布的半導體關稅，如何課徵以及稅率多少，都會對股市造成影響。

而從資金面來看，台股資金三月大縮水，證券劃撥存款月底餘額創十七個月以來新低，法人提醒，去年台股上市櫃公司獲利四十五點八兆元，年成長百分之十一，今年發放股利總額上看二點二兆元，對台股後市具有相當程度的挹注效果，可樂觀以待長線多頭。