千金股重返12檔

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股多頭積極追買，買盤聚焦各產業指標股之餘，千金股更是一大焦點，帶動昨（25）日千金股滿堂紅。印能（7734）、健策股價重回千元之上，千金股檔數增至12檔，以力旺、健策兩檔亮燈漲停最強勢，最弱的緯穎也上漲2.1%，整體表現亮眼。

綜合外電報導，輝達、亞馬遜高層指出，AI資料中心興建活動並無減緩現象，激勵周四美股輝達、台積電ADR齊揚，帶動昨天AI伺服器相關個股跌深反彈。

AI巨頭表態投資延續，市場預期AI伺服器需求依然暢旺，算力提升推動散熱需求，使得散熱族群更為火熱。散熱股王健策亮燈漲停收在1,010元、大漲90元，重返千金行列，雙鴻、奇鋐等散熱股也分別勁揚7.8%、6.8%。

另外，台積電在年度北美技術論壇釋出先進封裝技術大躍進，並更新矽光子相關技術進展，包含運用緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術的矽光子整合、用於HBM4的12奈米和3奈米邏輯基礎裸晶等，使得CoWoS先進封裝與矽光子族群再度成為焦點。

印能專注「控制高壓真空中的熱流」技術，解決封裝製程的氣泡、翹曲、高溫熔焊、散熱等四大問題，搭上先進封裝熱潮；另外因應AI及高性能運算對大數據傳輸的高需求，印能也積極推進矽光子及CPO相關技術的研發，多重題材加持下，印能昨天股價重新站回千元大關、收1,020元，上漲34元，帶動CPO族群跟著收紅。

AI 台積電

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