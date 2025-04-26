權值股點火 台股閃現2萬點…大盤開高收高收復月線

美股大漲，加上三大法人同步買超，配合多頭買盤逐漸歸隊，在台積電（2330）等權值股表態領頭下，台股昨（25）日開高收高，盤中一度大漲533點，最高來到20,012點，重返2萬點大關，午盤後因短線及當沖獲利了結賣壓使漲勢收斂，終場仍大漲393點、收19,872點。

昨天2萬點大關雖然曇花一現，指數仍順利收復月線，創本波反彈來最高。

台股25日觀盤重點與後市展望

美國聯準會（Fed）官員表示會根據數據決定是否降息，6月很有機會調降，激勵周四美股大漲，帶動台股點火上攻。台積電昨天最高來到901元，終場收888元，站上月線；權值股鴻海、聯發科、廣達等上漲助攻，加權指數終場上漲2%，成交量擴增至2,985億元；單周大漲477點、漲幅2.4%，終止周線連二跌。

昨日盤面多頭士氣如虹，集中市場上漲802家，下跌僅145家；19大類股中，電子漲2.6%最強勢，持續執掌多頭攻堅大旗；族群中以AI、高速傳輸、散熱、光電設備等表現強勢。

凱基投顧表示，受美國科技股表現亮眼激勵，本周盤面資金聚焦電子股，周四、周五電子股占大盤成交比重攀升至70%以上，台積電、廣達、鴻海、緯創、緯穎等電子指標股下周走勢，將是加權指數能否開始回補7日川普對等關稅跳空缺口的關鍵。

綜合台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，美股上揚激勵及國安基金的低檔買盤，提供加權指數支撐，伴隨政府談判對等關稅的預期利多，以及市場對關稅利空反映鈍化，帶動台股往2萬點邁進。

展望後市，美國科技股財報表現，以及接下來包括半導體以及手機、電腦、伺服器等產業的關稅審議，加稅風險仍在，攸關5月台股表現，屆時大盤恐將再度進入震盪整理格局，持續消化川普關稅政策的不確定性。

籌碼面上，三大法人昨日同步站在買方，總計買超214.5億元。其中，外資買超145.7億元、投信買超41.5億元、自營商買超27.3億元。

國家隊方面，八大公股行庫逢高調節40.1億元，國安基金則買超2.8億元，本周共買超28.9億元，其中買超台積電11.8億元最多。