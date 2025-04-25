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就市論勢／周線收紅 緊盯消息面

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

美國四大指數收紅，費城半導體指數漲逾5%，激勵昨（25）日台股開高，並在重要權值股領軍下，一度重回2萬點之上；不過午盤漲勢略收斂，終場台股上漲393點、收19,872點，收復月線。成交量2,934億元。周線收紅。

4月以來，在對等關稅與美國總統川普談話反覆多變牽動下，真假消息交雜且難辨別，股市瀰漫不確定性，加重經濟與產業前景，台股波動幅度明顯加大，但近日市場氛圍受惠於川普態度出現轉圜跡象。

儘管降息預期、對等關稅等不確定性，隨著市場反覆消化、加上川普近期言論態度出現轉變而緩解市場稍早悲觀、緊張氣氛，不過市場投資信心仍有待更多情勢明朗與時間的修復。

投資建議

展望後市，在對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性情況下，評價面仍將受到一定程度壓抑而牽制大盤表現；現階段消息仍是左右市場的關鍵因素。

政策面建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、川普後續作為，都將對台股產生重要影響，在最終調查結果尚未公布前，布局仍須保持謹慎、保有彈性。

至於題材面，在對等關稅暫緩90天的情況下，廠商提前拉貨，嘉惠第2季展望，預期第2季將明顯淡季不淡，可留意美超級財報周與上市櫃首季財報陸續公布等。

就技術面，昨日台股站回月線，短期均線呈現糾結；交投動能雖有回溫跡象，後市台股表現仍有待成交量的再放大；至於先前出現的恐慌氣氛，最近看來已有緩解跡象。

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