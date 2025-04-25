快訊

大立光傳內線交易 經理也被約談！案情與認購先進光私募有關

若承認俄吞併克里米亞 世界面臨哪些風險？「危險先例」恐影響台灣

證交所發布 IFRS S2「氣候相關揭露」實務指引 助企業落實永續

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所為協助企業如期接軌，近日發布IFRS S2「氣候相關揭露」實務指引，對「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大核心內容，提供如何執行及蒐集相關資訊的建議及引導，以協助企業完成氣候相關揭露。

證交所同時發布IFRS S2「簡易版範例-以鋼鐵製造商為例」，內容運用準則所允許之比例原則概念，並提供較多質性揭露資訊，採簡化的揭露方式供企業參考，指引及範例已置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」。

證交所表示，上市櫃公司依金管會發布的「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，按資本額分三階段適用「IFRS永續揭露準則」揭露相關永續資訊。

為確保第一階段接軌公司（實收資本額達100億元以上）順利於2026年導入IFRS永續揭露準則，證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所於台北、新竹及高雄共同辦理四場次「IFRS S2揭露實作工作坊」。

其中，首場預計4月28日開跑，內容包括現行永續資訊與IFRS S2的落差分析、IFRS S2實務指引如何連結至簡易版揭露範例、公司因應風險與機會的策略及財務影響等，並透過四大會計師事務所之專業講師手把手教學，進行永續資訊編製流程、情境分析等實作演練。

配合金管會接軌永續準則政策，證交所針對企業採用準則所面臨困難，定期召開會議討論因應作法，並製作「IFRS永續揭露準則問答集」協助企業導入。

此外，國際永續準則理事會（ISSB）於2023年成立「IFRS S1及S2過渡施行小組（TIG）」，討論各界所反映的準則實施問題，證交所已將相關會議紀錄整理成「TIG問答集」，並公告於「接軌IFRS永續揭露準則專區」，提供企業參考。

證交所 金管會

延伸閱讀

金管會主委喊話 綠色投融資 2030年衝6兆

證券F4辦IFRS S2工作坊

櫃買開辦IFRS工作坊

證交所攜手櫃買 招手優質企業

相關新聞

三大法人聯手買超213.75億、一周回補255億 台股登月線

台股25日由台積電（2330）領軍電子族群反攻，指數反彈393.92點，收復月線，總成交值續增至2875.02億元，三大...

任天堂Switch 2預購熱賣 鴻準等概念股沾光

任天堂新一代遊戲機Switch 2預計6月5日在日本、美國等地搶先開賣，4月24日開放抽籤登記，預購情況踴躍，台灣Swi...

台股週漲477點終止連4跌 上市公司總市值回升至63.9兆

美國總統川普對於美中關稅戰態度放軟，台股喘口氣，本週上漲477.70點或2.46%，終止連4跌，25日集中市場指數收在1...

三大法人同步買超台股213億元 外資加碼金融股

台股今天上漲393.92點，收在19872.73點，成交值新台幣2875.02億元。三大法人同步買超213.75億元，外...

周線翻紅、外資賣超止步 下周聚焦美科技龍頭財報

受到聯準會訊息與美股激勵，台股25日上漲393.92點，漲幅2.02%，指數收在19,872.73點，台股周線收紅， 本...

外資本周買超275億元 買超最多竟是它、台積電則居第二名

台股25日19,872.73點收盤， 上漲393.92點， 本周指數上漲477.7點， 周漲幅2.46%，外資本周買超2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。