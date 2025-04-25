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達明、世紀風電等四家公司 申請股票上市

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，邁萪科技（6831）、達明機器人、世紀風電、及凌航等四家公司，25日送件申請股票掛牌，為今年度第三至六家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

根據公開說明書，邁萪科技董事長兼公司負責人為趙元山，主要產品為散熱模組，實收資本額6億元，去年稅前純益1.4億元，每股稅後純益1.8元。

達明機器人董事長兼公司負責人為何世池，主要產品為工業用協作機器人，實收資本額9億元，去年稅前純益1.0億元，每股稅後純益1.0元。

世紀風電董事長兼公司負責人為賴文祥，主要產品為離岸風電水下基礎製造、供應及專案管理，實收資本額17億元，去年稅前純益18.6億元，每股稅後純益10.6元。

凌航董事長兼公司負責人為曾珍，主要產品為DRAM記憶體商品及快閃記憶體商品開發與買賣業務，實收資本額6.8億元，去年稅前純益1.7億元，每股稅後純益2.3元。

董事長 達明機器人 離岸風電

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