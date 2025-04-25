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ETN趨勢導航／兆豐半導體氣候N 周漲7.5%
台股本周持續跟隨美國關稅政策、聯準會（Fed）利率動向、美股財報等議題波動，呈現先蹲後跳走勢，收復月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以兆豐半導體氣候N（020041）單周大漲7.53%居冠。
美中貿易緊張情緒略有舒緩，加上川普聲稱從未尋求開除Fed主席鮑爾、接著Fed官員釋出6月降息可能性升高等，提振市場信心，台股本周隨美股回測支撐後轉強，統計集中市場單周反彈477點或2.46%，終止連四跌，櫃買市場周線漲4.79點或2.25%，連二紅。
追蹤台股標的為主的25檔ETN中，績效前十名都打敗兩市大盤，兆豐半導體氣候N上漲7.53%，奪下冠軍寶座，元大上櫃ESG成長N、元大櫃買半導體N分居二、三位，單周漲幅各為5.97%、5.56%。
本周前段班主要分布於半導體、IC設計、櫃買等特色，包括富邦蘋果正二N、元大上櫃ESG龍頭N、統一IC設計臺灣N、元大上櫃ESG高息N、統一智慧電動車N、元大IC設計N、統一特選台灣5GN等，漲幅在2.66%至4.77%不等。
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