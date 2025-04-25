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興櫃一周回顧／晶瑞光勁揚七成

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，352檔興櫃個股本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲0.7%，表現最強興櫃股由光學元件股的晶瑞光（6787）奪下，周漲幅超過七成。

根據櫃買中心昨（25）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額72.42億元、成交1.25億股、成交10.7萬筆，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至15檔。

本周漲幅前十強依序為光學元件股晶瑞光70.7%、綠能環保股立盈34.8%、化合物半導體晶圓製造及晶圓再生商華旭矽材25.7%、電子零件組件股美強光20.7%、智慧電表廠斯其大17.5%、文化創意股百聿數碼16.9%、半導體股一元素16.4%、新藥研發股視航生醫15.7%、不可見光發光二極體股研晶15.2%、半導體股鋒魁科技14.9%。

這周新掛牌的立盈核心技術是以半導體廠產生的化學廢棄物轉化為綠色產品，搭上全球永續發展趨勢，自4月22日以60元掛牌後開啟蜜月行情。下周生技股永鴻生技將自4月28日轉上市掛牌、汽車美容股捷博將於4月30日以43元登錄興櫃。

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