聽新聞
0:00 / 0:00

一周熱門零股／二檔成交量逾千萬股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點仍在川普關稅政策的不確定性、聯準會官員陸續釋放6月可能降息訊號等，並在下半周開始快速反彈，逢低抄底高峰已過的零股投資人轉做壁上觀，全周交投進一步降溫，元大高股息（0056）是熱門聚焦點。

市場專家指出，帶動台股下半周行情反彈主要動能之一，在於聯準會官員開始釋出鴿派降息訊號，包括克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克（Hammack）呼籲，如果數據顯示有必要採取行動，不排除在6月進行。

Fed理事沃勒（Waller）表示，高關稅可能導致企業裁員，屆時他將支持降息以保護就業市場，且不認為關稅在7月之前會對經濟造成顯著影響，認為川普關稅政策帶來的通膨影響可能是暫時的，美債殖利率開始走降，也帶動高股息ETF再次重回零股投資人懷抱。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大高股息、台積電、國泰永續高股息、元大台灣50、群益台灣精選高息、富邦台50、鴻海、元大台灣高息低波、群益ESG投等債20+、富邦金，十檔標的交易量從1,118萬至117萬股，較前一周1,586萬股至202萬股，出現降溫跡象，交易量突破千萬股僅二檔，較前一周四檔減少。

零股市場未來焦點，法人圈多認為，仍在於川普關稅政策，其中中美是否開始協商，雙方口徑南轅北轍，中國大陸說，目前中美之間未進行任何經貿談判，川普則表示美國一直與中方進行談判，令市場難以推測，將影響美股、台股走勢，零股投資人未來仍需留意持股風險。

延伸閱讀

德國下修2025經濟預測 經長點名川普關稅衝擊

強硬面對關稅！川普態度軟化反洩1訊號 外媒分析：習近平賭美會讓步

哈佛槓上川普大打司法戰 川普怒轟「反猶與極左」：因自由派變一團糟

美國安「Signal門」醜聞 川普將受揭弊記者訪問：當作和自己較勁

相關新聞

權值股點火 台股閃現2萬點…大盤開高收高收復月線

美股大漲，加上三大法人同步買超，配合多頭買盤逐漸歸隊，在台積電等權值股表態領頭下，台股昨（25）日開高收高，盤中一度大漲...

先進光私募案…大立光、先進光員工 涉內線交易

光學大廠大立光驚傳內線交易遭搜索，二○二一年全數認購鏡頭廠先進光私募，有內部人提前買股，調查局台北市調查處昨約談大立光經...

分析師：台股有望回補21000點跳空缺口

在美股四大指數翻紅的帶動下，台股昨日以大漲三九三點、收在一萬九千八百七十二點，成交量放大至二八七五億元，讓投資人眼睛一亮...

千金股重返12檔

台股多頭積極追買，買盤聚焦各產業指標股之餘，千金股更是一大焦點，帶動昨（25）日千金股滿堂紅。印能、健策股價重回千元之上...

就市論勢／周線收紅 緊盯消息面

美國四大指數收紅，費城半導體指數漲逾5%，激勵昨（25）日台股開高，並在重要權值股領軍下，一度重回2萬點之上；不過午盤漲勢略收斂，終場台股上漲393點、收19,872點，收復月線。成交量2,934億元。周線收紅。

一周熱門零股／二檔成交量逾千萬股

台股本周焦點仍在川普關稅政策的不確定性、聯準會官員陸續釋放6月可能降息訊號等，並在下半周開始快速反彈，逢低抄底高峰已過的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。