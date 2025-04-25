一周熱門零股／二檔成交量逾千萬股

台股本周焦點仍在川普關稅政策的不確定性、聯準會官員陸續釋放6月可能降息訊號等，並在下半周開始快速反彈，逢低抄底高峰已過的零股投資人轉做壁上觀，全周交投進一步降溫，元大高股息（0056）是熱門聚焦點。

市場專家指出，帶動台股下半周行情反彈主要動能之一，在於聯準會官員開始釋出鴿派降息訊號，包括克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克（Hammack）呼籲，如果數據顯示有必要採取行動，不排除在6月進行。

Fed理事沃勒（Waller）表示，高關稅可能導致企業裁員，屆時他將支持降息以保護就業市場，且不認為關稅在7月之前會對經濟造成顯著影響，認為川普關稅政策帶來的通膨影響可能是暫時的，美債殖利率開始走降，也帶動高股息ETF再次重回零股投資人懷抱。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大高股息、台積電、國泰永續高股息、元大台灣50、群益台灣精選高息、富邦台50、鴻海、元大台灣高息低波、群益ESG投等債20+、富邦金，十檔標的交易量從1,118萬至117萬股，較前一周1,586萬股至202萬股，出現降溫跡象，交易量突破千萬股僅二檔，較前一周四檔減少。

零股市場未來焦點，法人圈多認為，仍在於川普關稅政策，其中中美是否開始協商，雙方口徑南轅北轍，中國大陸說，目前中美之間未進行任何經貿談判，川普則表示美國一直與中方進行談判，令市場難以推測，將影響美股、台股走勢，零股投資人未來仍需留意持股風險。