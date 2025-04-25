快訊

腦部動脈腫瘤變大！許藍方自曝近況 簽下遺囑送醫「緊急動刀」

蔡正元曝日本前高官警告「賴清德出手整肅」 本人發聲抗議了

台股週漲477點終止連4跌 上市公司總市值回升至63.9兆

中央社／ 台北25日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普對於美中關稅戰態度放軟，台股喘口氣，本週上漲477.70點或2.46%，終止連4跌，25日集中市場指數收在19872.73點。根據證交所統計，全體上市公司總市值回升到新台幣63兆9291億元，較上週增加約1兆5284億元。

產業別指數方面，本週漲幅以資訊服務類指數上漲5.54%最大，跌幅最大則是油電燃氣類指數下跌1.99%。其他未含金融類指數上漲460.33點，漲幅約2.75%；未含電子類指數上漲41.61點，漲幅約0.24%；未含金融電子類指數上漲27.51點，漲幅約0.21%。

本週全體上市股票成交金額為1兆1534億元，股票成交量週轉率為1.63%，成交金額前3名的產業為半導體類，成交金額3958.15億元，占全體上市股票交易金額比重34.32%；電腦及週邊設備類成交金額1295.05億元，占比11.23%；電子零組件類成交金額1197.24億元，占比10.38%。

累計今年初開盤迄今共72個交易日，集中市場總成交金額為25兆3098億元，市場日平均成交金額為3515.26億元，股票成交量週轉率28.73%，股票日平均成交量週轉率0.4%。

新台幣 股票

延伸閱讀

三大法人聯手買超213.75億、一周回補255億 台股登月線

台股大漲 盤中翻上2萬點 分析師：跳空缺口可望回補

台股上漲393點收19,872點 台積電上揚24元收888元

市場籌碼清洗 台股高息 ETF 買點浮現

相關新聞

三大法人聯手買超213.75億、一周回補255億 台股登月線

台股25日由台積電（2330）領軍電子族群反攻，指數反彈393.92點，收復月線，總成交值續增至2875.02億元，三大...

任天堂Switch 2預購熱賣 鴻準等概念股沾光

任天堂新一代遊戲機Switch 2預計6月5日在日本、美國等地搶先開賣，4月24日開放抽籤登記，預購情況踴躍，台灣Swi...

台股週漲477點終止連4跌 上市公司總市值回升至63.9兆

美國總統川普對於美中關稅戰態度放軟，台股喘口氣，本週上漲477.70點或2.46%，終止連4跌，25日集中市場指數收在1...

三大法人同步買超台股213億元 外資加碼金融股

台股今天上漲393.92點，收在19872.73點，成交值新台幣2875.02億元。三大法人同步買超213.75億元，外...

周線翻紅、外資賣超止步 下周聚焦美科技龍頭財報

受到聯準會訊息與美股激勵，台股25日上漲393.92點，漲幅2.02%，指數收在19,872.73點，台股周線收紅， 本...

外資本周買超275億元 買超最多竟是它、台積電則居第二名

台股25日19,872.73點收盤， 上漲393.92點， 本周指數上漲477.7點， 周漲幅2.46%，外資本周買超2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。