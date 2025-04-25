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三大法人同步買超台股213億元 外資加碼金融股

中央社／ 記者何秀玲台北25日電
股市示意圖。圖／ingimage
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台股今天上漲393.92點，收在19872.73點，成交值新台幣2875.02億元。三大法人同步買超213.75億元，外資買超第一名為台新金逾2.2萬張，買超台積電逾1.1萬張。

觀察三大法人動向，自營商買超27.39億元，投信買超40.68億元，外資及陸資買超145.68億元。

根據證交所統計資料，外資買超前5名中，台新金買超2萬2280張居冠，其次為華邦電1萬6256張；其餘依序為群益優選非投等債、新光金、凱基美國非投等債；外資買超台積電排名第6名，超過1萬張。

外資賣超前5名中，賣超第1名為華航1萬4142張，第2名為陽明8463張，其餘依序為長榮航、大同、中鋼。

華南投顧董事長儲祥生向中央社記者表示，因台股與美股連動性高，美股已連漲3天，就看今天晚上美股是否會稍微休息，也測試下週一台股表現；若美股出現修正，而台股無修正的話，「台股會逐步走自己的路」。

他表示，接下來就看各國如何和美國談判關稅，目前市場都處於觀望態度，因變數太大；而今年6月聯準會是否降息，也將會影響台股走勢。

台股 外資

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