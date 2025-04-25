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外資本周買超275億元 買超最多竟是它、台積電則居第二名

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股25日19,872.73點收盤， 上漲393.92點， 本周指數上漲477.7點， 周漲幅2.46%，外資本周買超275.35億元，統計外資周買賣超個股發現，本周買超台新金（2887）33,194張， 高居冠軍， 其次則是買超台積電（2330）24,536張。

台股反彈大漲，早盤以19,861.24點開出，上漲382.43點，權值股領軍下，一度衝達20,012.27點， 上漲533.46點，終場則是收在19,872.73點，收復月線，但未站上2萬點。

三大法人本周買賣超部分，外資買超275.35億元，投信買超109.81億元，自營商則是賣超130.06億元。

以本周外資買賣超個股來看， 買超前十名依序是台新金、台積電、中信金（2891）、新光金（2888）、鴻海（2317）、大成鋼（2027）、旺宏（2337）、統一（1216）、華邦電（2344）、中鼎（9933）等；進榜外資本周買超前十名的金融股有3檔，包括已獲金管會核准合併的台新金及新光金。

另外， 台積電25日挑戰900元關卡， 可惜未站上， 終場收在888元，上漲24元， 漲幅2.78%，本周股價上漲38元， 周漲漲4.47%， 統計本周外資買超台積電24,536張， 居單周買超第二大。

鴻海25日收139元， 本周股價上漲3.5元，周漲幅2.58%， 外資本周買超鴻海18,906張，投信及自營商本周也同步買超， 分別買超4,501張、2,742張，合計三大法人本周買超鴻海26,149張。

外資本周買超前十名中， 傳產股進榜3檔， 其中， 一度因美國子公司踩雷造成股價連吞4根跌停才止住跌勢反彈的中鼎，也是外資本周大買的標的，統計獲外資買超8,228張。

至於本周外資賣超前十大個股則依序是華航（2610）、群創（3481）、國泰金（2882）、第一金（2892）、宏碁（2353）、和碩（4938）、長榮航（2618）、大同（2371）、聯強（2347）、中鋼（2002）等；航空股成為外資賣超標的， 賣超華航54,334張居單周賣超冠軍，長榮航也遭外資賣超14,000張。

台積電 外資

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