外資買超145億元…買超這檔金融股最多 台積、鴻海也齊買

台股25日強彈，以19,872.73點收盤， 上漲393.92點，三大法人同步買超， 外資買超145.68億元最多， 統計外資買賣超個股，買超台新金（2887）22,280張最多， 其次是買超華邦電（2344），台積電（2330）及鴻海（2317）也同步獲得外資買超， 賣超最多的個股則是華航（2610）。

台股反彈大漲，早盤以19,861.24點開出，上漲382.43點，權值股領軍下，一度衝達20,012.27點， 上漲533.46點，終場則是收在19,872.73點，收復月線，但未站上2萬點，三大法人買超213.75億元，包括外資買超145.68億元，投信買超40.68億元，自營商買超（合計）27.39億元。

權王台積電以900元開出後一度拉升至901元， 終場收888元，上漲24元， 漲幅2.78%，影響大盤指數約200點；鴻海收139元， 上2.5元， 漲幅1.83%；聯發科（2454）收1,380元， 漲幅3.76%， 上漲50元。

統計外資買賣超個股發現， 買超前十名中金融股有3檔， 買超台新金達22,280張最多，另外，買超科技股也有3檔， 包括買超台積電11,566張， 連三買，投信及自營商則分別買超806張、223張， 合計三大法人買超12,595張。

鴻海也是三大法人齊買， 外資買超10,608張， 投信買超3,013張， 自營商買超672 張， 合計三大法人買超14,293張。