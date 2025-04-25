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三大法人聯手買超213.75億、一周回補255億 台股登月線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

台股25日由台積電（2330）領軍電子族群反攻，指數反彈393.92點，收復月線，總成交值續增至2875.02億元，三大法人買超213.75億元。

統計三大法人買賣超情況，25日外資及陸資（不含外資自營商）買超145.68億元，投信買超40.68億元，自營商買超（合計）27.39億元。

累計一周，台股彈升477.7點、漲幅2.46%，周線揮別連4黑翻紅；其中，電子權值要角台積電、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、南亞科（2408）漲幅領先大盤。三大法人買超255.1億元。

累計一周，外資及陸資（不含外資自營商）買超275.35億元，投信買超109.81億元，自營商賣超（合計）130.06億元。

觀察權值要角表現方面，台積電25日漲2.78%、收888元，周漲4.47%；聯發科（2454）漲3.76%、收1380元，周漲1.1%；鴻海（2317）漲1.83%、收139元，周漲2.58%；奇鋐漲6.8%、收471元，周漲12.95%；波若威（3163）漲1.66%、收153元，周漲0.66%；世芯-KY（3661）漲2.37%、收2160元，周跌2.04%；廣達（2382）漲2.17%、收235元，周漲1.95%；聯鈞（3450）漲1.82%、收195.5元，周跌0.51%；台光電漲9.9%、收566元，周漲8.43%；南亞科跌1.07%、收37元，周漲4.82%。

台積電 外資

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