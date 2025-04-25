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任天堂Switch 2預購熱賣 鴻準等概念股沾光

中央社／ 台北25日電
任天堂新遊戲機Switch 2。美聯社
任天堂新遊戲機Switch 2。美聯社

任天堂新一代遊戲機Switch 2預計6月5日在日本、美國等地搶先開賣，4月24日開放抽籤登記，預購情況踴躍，台灣Switch概念股鴻準、鴻海、台達電、光寶科等可望沾光。

任天堂睽違8年，再度推出新一代遊戲機Switch2，24日開放預購掀起熱潮。任天堂社長古川俊太郎透過社群平台X向玩家致歉，指Switch 2日本預購情況超出預期，申請人數達220萬，出貨量可能「無法達成大家的期待」。

在美國，週四午夜開始接受玩家預訂，同樣是迅速完售，包括沃爾瑪（Walmart）、百思買（Bestbuy）、塔吉特（Target）等主要零售通路網站，都暫時不再接受預訂。

Switch 2預購熱賣，預料發行初期可能出現缺貨情況，追單可期，激勵台灣Switch概念股今天股價表現。

鴻準包辦Switch 2組裝和機殼訂單，被視為最大贏家之一，今天終場上漲1.6元或2.85%，收在57.8元；鴻海為Switch 2的機構件主要供應商，近日股價也擺脫先前頹勢，緩步墊高，今天終場股價上漲2.5元或1.83%，收139元。

另外，台達電、光寶科等電源供應器廠商，為任天堂遊戲機的長期合作夥伴，去年因為遊戲機市場庫存調節，營收受到不小影響；隨著Switch 2新機上市，相關產品出貨可望轉為順風，今天股價都收紅。

法人分析，截至2024年底，任天堂Switch累積銷售量1億5086萬台，為史上第3熱賣的遊戲機，直逼索尼PS2的1.58億台和任天堂NDS的1.54億台。任天堂事隔8年再推出新一代的Switch 2，可望再帶動銷售熱潮。不過值得注意的是，此次Switch 2剛推出就碰上美國關稅戰攪局，先前已有產研機構下修Switch 2銷量預估，後勢仍有待觀察。

Switch 遊戲機

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