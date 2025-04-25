台股上漲393點 股后力旺、健策飆漲停 12千金重現

台股25日強彈， 終場收在19,872.73點， 上漲393.92點， 漲幅2.02%，櫃買市場收216.92點， 上漲4.17點，漲幅1.96%；早盤閃現13千金，可惜創意（3443）未能站穩，但健策（3653）飆上漲停，12千金再現， 股后力旺（3529）也以漲停收盤，千金股全數收紅。

台股25日反彈大漲，早盤以19,861.24點開出，上漲382.43點，權值股領軍下，一度衝達20,012.27點， 上漲533.46點，終場則是收在19,872.73點，2萬點未站；集中市場及櫃買市場大漲，台股早盤一度閃現13千金， 創意早盤以1,000元開高後一度衝達1,005元，可惜未守穩，以979元收盤，上漲15元。

不過，散熱股的健策開高走高， 衝上漲停1,010元收盤， 重返千金股行列，台股12千金再現；另外， 股后力旺也是以漲停2,675元收盤，千金股表現亮眼，川湖（2059）、嘉澤（3533）收盤漲幅都超過7%，祥碩（5269）收盤上漲逾4%，大立光（3008）、聯發科（2454）、印能科技（7734）則是上漲逾3%，股王信驊（5274）再衝上3,000元關卡， 收在3,015元。

健策為均熱片大廠，主要產品線包括均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM與導線架等四大產品，今年第1季營收47.52億元，創單季新高，年增65.9%。

健策積極擴產，大園三廠去年已動工，預估今年第4季完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及其他新世代散熱解決方案相關產品等。

力旺3月合併營收9,295.6萬元，月減66%，年增6.6%，第1季合併營收9.11億元，年增13.5%；力旺預計5月9日將召開法說會，說明第1季營運狀況。