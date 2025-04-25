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台股大漲 盤中翻上2萬點 分析師：跳空缺口可望回補

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股大盤最高一度回攻2萬點大關。記者林俊良／攝影
台股大盤最高一度回攻2萬點大關。記者林俊良／攝影

在美股四大指數翻紅的帶動下，台股開高，指數大漲393點，以1萬9872點收盤，成交量放大至2875億元，讓投資人眼睛一亮的是，盤中最高觸及2萬點大關，分析師看好當前市場氛圍，2萬1至2萬點的跳空缺口可望回補。

美國總統川普透露，與中國洽談貿易問題，川普態度放軟，且聯準會（Fed）也釋放6月可能降息的訊息，美股止跌回升，尤其是費城半導體指數大漲5.63％，帶動台股周五開盤大漲，最高來到2萬12點，且收復月線。

台新投顧副總黃文清表示，重挫台股的對等關稅事件到目前為止，很明顯已放緩，很重要的原因是連中國都可以跟美國展開洽談，看來對等關稅問題是可以談的，信心獲得提振，因對等關稅造成的跳空缺口，也可望回補。

黃文清指出，雖然前一個跳空缺口近期就有回補機會，但台股還要面臨下一個挑戰，川普5月要宣布的半導體關稅，如何課徵以及稅率多少，都會對股市造成影響。

台股 關稅

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