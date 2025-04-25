兆元股息資金活水 可望挹注台股

美國總統川普態度放軟，美國聯準會官員釋出6月可能降息，股市似乎曙光乍現，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，好消息是多家上市櫃已陸續公布股利，5、6月即將迎來股東會旺季，2024年台股上市櫃公司獲利達45.8兆元，年增11%，2025年現金股利總額預估有機會達2.2兆元，對台股後市具有相當程度的挹注效果，可樂觀以待長線多頭。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，近日全球金融市場震盪，許多人亟欲了解台股落底及反彈訊號是否已經出現端倪，這可以從幾個面向來觀察，包括政府救市態度、企業自救力道等，其中最大的變數來自川普關稅政策，儘管花招百出讓市場無所適從，但川普還有2026年的期中選舉重要一仗，為爭取選票，川普勢必不會讓美國走向經濟衰退，可預期全球景況應會趨向正面，可正向看待下半年發展，而台股受美股影響大，無須過度悲觀。

國際貨幣基金(IMF)本周公布2025年4月世界經濟展望報告，機構將全球今年經濟成長率預估下修至2.8%，不如1月時估計的3.3%，2026年則預計是成長3%，同樣比之前預估低0.3個百分點。針對各國展望，IMF調降美國今年成長率，大幅下修0.9個百分點到1.8%；中國大陸同樣也被調降0.6個百分點至4%；反觀台灣則是報告內少數還被認為有正成長的潛力，今年經濟預估會成長2.9%，甚至高於香港、新加坡和南韓。

國泰投信表示，台股整體現金殖利率在全球股市中數一數二，2024年挾AI產業成長趨勢，半導體供應鏈獲利成長顯著，金融業去年可說是豐收年，為今年股利發放增添動能，備受期待，近期基金市場亦有募集熱潮，但新成立的基金尚待市場檢驗，已成立四年多的國泰台灣高股息基金持續耕耘深具潛力的台灣優質企業，基金鎖定「高息股」加「高成長AI績優股」，「高息股」陣容包括華碩（2357）、健鼎（3044）、聯發科（2454）及長榮航（2618）等；「高成長AI績優股」有台積電（2330）、順達（3211）、健策（3653）及旺矽（6223）等，在金獎團隊靈活操盤下，替投資人「主動」掌先機。