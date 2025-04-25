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台股上漲393點收19,872點 台積電上揚24元收888元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股25日反彈大漲，權值股領軍，早盤以19,861.24點開出，終場收19,872.73點，上漲393.92點，漲幅2.02%，成交量2,875億元。櫃買則收216.92點，上漲4.17點，台積電（2330）收888元，上漲24元。

盤面上以類股來看，以電子零組件、電腦周邊、半導體、資訊服務、電子通路、電機機械、居家生活等表現較為強勢，另外則以橡膠、航運、鋼鐵、百貨、食品等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、波若威（3163）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）、聯鈞（3450）、台光電（2383）、智邦（2345）、訊達（6140）、華碩（2357）、華星光（4979）、緯穎（6669）等。

量大下跌的則有，南亞科（2408）、寶一（8222）、矽力-KY（6415）、華經（2468）、驊宏資（6148）、元太（8069）、長榮（2603）、陽明海運（2609）、中華電（2412）、欣銓（3264）、擎亞（8096）、瑞儀（6176）等。

統一投顧表示，美國總統川普強調24日與中方有會議，惟中國商務部發言人表示：「目前美中之間未進行任何經貿談判，沒有事實。」關稅談判消息滿天飛，議題持續影響全球經濟。不過，聯準會官員釋出6月降息訊號，激勵美股連三日全面上漲；加上IMF上修台灣經濟成長，融資水位健康、國安基金穩軍心、上市櫃陸續實施庫藏股等多項利多因子齊聚，台股有望挑戰清明節缺口20,153點。操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

台積電 台股

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