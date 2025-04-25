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行政院特別條例還待立法院支持 這檔軍工股先表態漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股25日大漲。圖／聯合報系資料照片
台股25日大漲。圖／聯合報系資料照片

行政院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，匡列總經費4,100億元，其中包含強化國土防衛1,500億元，特別條例還有待立法院通過，台股25日大漲， 軍工股由安馳（3528）率先亮燈漲停表態，雷虎（8033）、世紀*（5314）盤中上漲逾半根停板。

行政院24日通過4,100億特別條例，其中，將原本產業金融支持的880億元經費，再加碼50億元用於產業設備汰舊換新，產業支持總金額增加至930億元；另外，還有撥補台電、勞健保、弱勢補助1,670億元，及強化國土防衛1,500億元。政院表示，全數由歲計賸餘支應。

台股25日強彈，軍工股除了行政院特別條例中的強化國土防衛1,500億元經費之外，也是各擁題材，推升股價的表現，安馳以76.4元開高後衝上漲停81.6元鎖死，漲停及市價排隊買單超過7,100張。

雷虎以58.5元開高後走高，一度拉升至62.8元，盤中漲幅逾6%；世紀*盤中漲幅逾7%；事欣科（4916）以40.5元開高後一度拉升至43.2元盤中漲幅逾4%；IET-KY（4971）、波力-KY（8467）、倫飛（2364）、邑錡（7402）、攸泰科技（6928）、虎門科技（6791）等也都是上漲。

安馳首季合併營收17.26億元，季增28.3%，年增39.7%，為歷年同期新高；受惠於AI技術應用範圍快速擴大，帶動半導體測試、自動化測試及5G通訊市場需求穩定，AMD（超微）、ADI、Qorvo等代理線出貨量也穩健成長。

安馳為提升旗下代理產品線的市場滲透率，積極布局無人機、AI ATE測試、5G通訊及水冷式散熱系統等應用領域，推動ADI、AMD及Qorvo等高階整合方案。

雷虎宣布，最新開發的旗艦級無人快艇USV「海鯊號 SeaShark 800」已正式報名參與國家中山科學研究院「快奇專案」攻擊型無人艇性能測試，訴求為國防「不對稱作戰」的新利器，爭取軍工訂單商機。

台股 漲停

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