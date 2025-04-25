關稅亂流中 投信法人看好美國製造概念股

受到川普關稅政策影響，全球股市3月大震盪，科技類股尤為重災區。根據投信投顧公會統計台股科技型基金3月定期定額概況，統一奔騰基金扣款人數超過1.3萬人，是唯一超過萬人扣款的科技基金，扣款金額1.77億元。

統一奔騰基金暨統一台股增長主動式ETF（00981A） 經理人陳釧瑤表示，此次川普關稅衝擊，可能為台股企業獲利帶來負面影響，但仍有部分族群具備投資機會，包括美國製造概念股、出口非美市場為主的企業。台股除權息旺季逐步接近，隨股價回檔而殖利率上升，也看好高殖利率股。凡是遇到類似川普關稅等重大事件衝擊，00981A未來的操作也擬透過反向ETF、期貨等投資部位進行避險，藉此降低市場劇烈波動對投資組合帶來的影響，讓00981A在震盪時緩衝資產減損。

根據統計，2025年3月主動式基金單月定期定額扣款金額50.21億元，其中台股基金貢獻扣款29.55億元，仍是台灣投資人主要的資產配置。統一投信分析，因為主動式基金經理人會緊貼盤勢動態調整持股，精選具成長潛力與基本面優異之標的，在反彈時修復力相對可期，有機會追求超額報酬，成為長線資金低檔布局首選。

對於偏好在證券市場交易ETF的投資人來說，值此市場瀰漫高度不確定性之際，即將問世的主動式ETF，同樣擁有經理人專業操盤的特性，可望為投資人創造長期資本增值，又兼具ETF交易便利的優勢，是危機入市的新選擇。

統一投信提醒，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。